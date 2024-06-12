据新华社天津电 （记者王宁）记者近日获悉，作为中关村在京外首个重资产投资项目，位于天津市宝坻区的京津中关村科技城创新生态体系建设成效显现，北京中关村推出的5大类203项服务已在这里推广落地。

天津市宝坻区委书记毛劲松介绍，今年以来，宝坻区积极推进与中关村发展集团签订的深化合作共建协议落到实处，统筹做好科技城新一轮融资工作，联动共建中关村软件园、中关村生命科学园等园区，中关村协同发展投资有限公司整建制迁入京津中关村科技城。

毛劲松说，依托北大科技园、清华紫荆创新研究院等载体，宝坻区把北京中关村推出的5大类20大项203个小项服务全部移植到了京津中关村科技城，还引进了北京中关村的知识产权和概念验证两大服务体系，推动更多科技成果转化落地。

“我们将北京中关村203项服务全部链接进入科技城‘十大服务平台’，打造‘类中关村’创新生态系统。”宝坻区副区长、京津中关村科技城党工委书记王浩介绍，京津中关村科技城支持高校、科研院所等在科技城实施概念验证、设立成果转化机构，分别给予最高200万元资金支持；对新建工程研究中心、实验室、技术中心等创新平台的，一次性最高奖励100万元；企业开展科技成果认定的，给予最高100万元奖励资金，通过技术开发、转让、许可等方式实现产业化落地的，给予最高200万元的资金支持；支持高能级孵化机构建设，给予最高500万元一次性奖励和200万元专项奖励。此外，加大对企业研发投入支持力度，单企每年最高奖励100万元。

此外，宝坻区不断加强人才引育力度。宝坻区委组织部副部长张旭介绍，宝坻区打造了“人才+项目+平台”创新创业新模式，为企业和个人提供创业担保贷款，全区已建成327套人才公寓，京津中关村科技城开通了人才服务窗口，系统集成12个部门59项服务事项，为企业及人才提供全链条、一站式精准服务。

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