本报北京6月11日电 （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：近日，人力资源社会保障部启动2024年百日千万招聘专项行动，以“职引未来 筑梦青春”为主题，利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万个就业岗位，助力高校毕业生及各类劳动者求职就业。

多元拓展岗位渠道。广泛收集重点企业、政府投资项目、产业园区等招聘岗位信息。掌握本地基层服务项目、基层管理和社会服务等岗位空缺情况，集中发布。动员经营性人力资源服务机构、行业协会广泛参与，重点筛选一批适合高校毕业生等青年学历层次、技能水平的岗位信息。

大力推进直播带岗。举办“分主题、分行业、分群体直播带岗”“跨省、跨地区联动直播带岗”“人社（就业）局长进直播间”活动，强化求职招聘服务。活动期间，各地人社部门每周至少组织一场直播带岗活动。

推出网络招聘专区。在中国公共招聘网、中国国家人才网、就业在线和各地公共招聘网络平台开设“2024年百日千万招聘专项行动”专区，设立岗位信息发布、特色专场招聘、直播带岗、职业指导云课堂等专栏，提供网上服务。

统筹线下招聘活动。聚焦产业发展前沿领域，开展数字经济、绿色经济、银发经济等行业性专场招聘活动。聚焦国家区域发展战略，在高校毕业生较集中的地区，开展区域性专场招聘活动。聚焦高校毕业生等青年，兼顾其他各类群体求职需求，开展群体性专场招聘活动。

整合资源多方联动。动员中国纺织工业联合会、中国汽车行业协会、中国建筑业协会、中国保险行业协会等行业协会，以及中国国际技术智力合作有限公司、国投集团、智联招聘等市场服务机构全程参与，推出面向不同行业、不同区域和不同群体的针对性就业服务。

此外，6月7日至16日，百日千万专项招聘行动首周推出互联网、医药卫生、金融、能源制造等4个线上招聘专场，预计共有2.6万家用人单位提供25.9万个岗位。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 13 版）

(责编：郝孟佳、李昉)