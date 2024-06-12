原标题：我科学家在海马体外发现新型边界细胞

陆军军医大学新桥医院神经外科张生家教授团队龙晓阳等人，6月10日在《美国国家科学院院刊》杂志在线发表研究论文《在内侧前额叶皮层发现无θ节律的新型边界细胞》。这项成果首次揭示了在海马体外的内侧前额叶皮层中存在一类编码环境边界的特异性神经元，也被称为边界细胞，研究成果或有助于找到通往记忆与学习闸门的“钥匙”。

空间导航对人们的生存发展和生产生活都极为重要。经典空间导航系统由海马体的位置细胞与内嗅皮层的网格细胞、头方向细胞、边界细胞等构成。越来越多的研究显示，大脑中经典海马体以外的区域也参与了空间记忆与导航。尽管早期的研究表明，主要负责编码高级认知功能和情感行为的内侧前额叶皮层可能参与编码空间认知与记忆，但其中与空间导航相关的空间细胞一直未被发现。

研究团队发现，在任务状态下和非任务状态下，实验动物内侧前额叶皮层的神经网络活动存在显著差异。在自由觅食行为期间，实验动物内侧前额叶皮层中的边界细胞和非边界细胞都很少表现出θ节律性放电。本研究最终在内侧前额叶皮层发现无θ节律的新型边界细胞。

研究团队近年来致力于寻找海马体之外的空间定位系统，相继在躯体感觉皮层中发现一套全新且完整的空间导航系统，相关研究成果分别于2021年和2022年在国际学术期刊《细胞研究》和《尖端科学》上发表。此次取得的新的研究成果，是在经典海马体之外的脑区探索全新空间导航系统的又一重要突破性研究。

（记者张国圣 通讯员曾理）

(责编：郝孟佳、李昉)