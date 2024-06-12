原标题：山东建筑大学特色学科支撑绿色校园建设

山东建筑大学教授薛一冰为学生讲解太阳能采暖技术原理。 受访者供图

近日，国家机关事务管理局、国家发展改革委公布了2024—2026年度全国首批绿色低碳公共机构名单，山东建筑大学（以下简称山建大）榜上有名。

山建大为何能够上榜名单，有哪些宝贵经验？日前，记者走进学校寻找答案。

从外表上看，山建大教学综合实验楼并无特别之处，但当记者进入楼内的技术综合展示厅后，发现这里别有洞天。“这是全国首栋‘钢结构装配式被动式’超低能耗绿色建筑。”山建大建筑城规学院副教授杨倩苗告诉记者，她所在的科研团队参与了建筑设计。大楼从建设到使用，都彰显出绿色低碳的理念。

低能耗装配式建筑是该校的特色学科方向。此外，学校其他专业发挥优势，为这栋超低能耗绿色建筑提供围护结构保温隔热、节能门窗、自然通风及新风系统高效热回收等技术支撑。

“‘被动式’是指基本不需要额外的化石能源输入。”杨倩苗介绍，比如地源热泵技术利用土壤热能为大楼供暖和制冷，校园光伏的应用让大楼供电有了更多选择。

早在2001年，国内第一个投入实际应用的地埋管地源热泵空调系统在该校“试水”。学校主持研发的“太阳能和浅层地热能在建筑中利用的关键技术开发与应用”获得了国家科技进步二等奖。

山建大校园里拥有200余种苗木、19种不同类型的草坪。记者沿着弯弯曲曲的沥青路行走，偶尔发现路面有一些“修补”痕迹。山建大后勤管理处能源中心主任李晓峰告诉记者，他们运用了长寿命坑槽冷补料技术。

这项技术由山建大交通工程学院教授耿立涛研发而成。“一般道路坑槽使用热补法修补，使用寿命短。我们的技术四季均可施工，雨雪天气道路也能正常使用，并且即修即用，道路遇水不松散，实现一次修补长久修复。”耿立涛说，这项技术已在山东、新疆、四川、湖北等应用。

2022年，山建大2.7万学生人均用水量约为22.1立方米，约为全国人均用水量的1/19。学校由此入选水利部办公厅、教育部办公厅等发布的节水型高校典型案例名单。

人均用水量少得益于学校中水站的建设。山建大后勤管理处副处长朱孟果表示：“学校中水站于20年前建成，具有污水处理和中水回用功能，使校园污水实现了100%回收利用。”他算了一笔账：中水站每天处理废水3000立方米，被用于全校30多座楼宇的冲厕和校园绿化用水。“这不仅实现了校园污水零排放，每年还节约80万立方米自来水，仅此一项，就节约了300余万元。”朱孟果说。作为山建大传统优势专业之一，给排水科学与工程专业为中水站的建设运行提供了技术支撑。

记者在采访时还发现，山建大校园里随处可见对太阳能的利用。学生公寓楼顶加装了太阳能热水系统；学校餐厅楼顶，太阳能热水系统发挥重要作用；校园道路两旁，太阳能路灯每天定时亮起……朱孟果说，学校充分利用屋顶表面，建成了1兆瓦太阳能光伏发电并网系统，服务全校师生。

山建大信息化发展与研究中心主任王兆文表示，为打造绿色低碳发展的高校样板，他们除了打造“看得见”的建筑、绿化、水电暖等硬件基础设施之外，还有“软件”的支撑。

具体来说，他们利用云计算、人工智能、大数据、机器学习等技术构建了智慧校园大数据平台，让数据“多走路”，让师生“不跑腿”。

以前新生入校时，报到注册、信息采集、学费收缴、宿舍办理等一系列烦琐手续都需要学生“跑腿”完成。如今，借助上述平台，山建大新生尚未开学就可以在线上完成相关入学手续。

“我们强化土木建筑学科特色，突出办学优势，在低碳校园、绿色建筑、智能建造、城市更新、乡村振兴等方面取得了一系列科研成果，打造了一大批实践案例。”山建大党委副书记、校长于德湖表示，未来，他们将继续加大绿色低碳科技创新力度，加快培育新质生产力，推动经济社会高质量发展，为中国式现代化山东实践贡献更多力量。

（记者 王延斌 通讯员 秦广久 张之稳）

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