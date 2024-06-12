原标题：十位专家获聘上海中小学科学副校长

近日，在2024年上海科技节科创教育分会现场，十位专家被聘为中小学科学副校长。他们当中既有来自高校、科研院所的院士和青年科学家，也有来自高新技术企业的工程师。他们的加入将为上海中小学教育打开一扇崭新的“科学之窗”。

“我很高兴能够回到中学校园，助力孩子们的科学教育。”中国科学院上海硅酸盐研究所研究员杨金山说。他被聘为上海市嘉定区第一中学科学副校长。

复旦大学特聘教授卢宝荣曾进行科教援藏，时间长达5年。他被聘为上海市行知中学科学副校长。卢宝荣说，科学与创造需要摆脱固有思维的束缚，科学与艺术的碰撞可以激发创新火花。果壳网创始人、首席执行官嵇晓华同样表示：“学科交叉思维往往是产生技术创新的源泉，多学科视角和方法将帮助学生成长。”

据悉，这十位中小学科学副校长还包括中国科学院院士薛永祺、上海航天局副局长李昕等。会议同步启动了上海市第十九届青少年科技节、第四届长三角青少年人工智能奥林匹克挑战赛、第三届“华为云杯”少年开发者人工智能大赛。

（肖钰周 记者王春）

(责编：郝孟佳、李昉)