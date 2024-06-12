原标题：浙江工商大学创建稻盛商学院

6月上旬，记者从浙江工商大学获悉，学校将与稻盛和夫（北京）管理顾问有限公司共建稻盛商学院，打造“5C”人才培养模式，设立稻盛菁英班，面向全校招收全日制本科生、辅修学生，建立本硕博贯通人才培养体系。

浙江工商大学由浙江省人民政府、商务部和教育部共建，现有7个一级学科博士点、16个一级学科硕士点、32个国家级一流本科专业，6个学科进入基本科学指标数据库（ESI）全球排名前1%。稻盛和夫是日本著名实业家，创造了京瓷和KDDI两家世界500强企业。稻盛和夫生前致力于促进中日友好交流，常年资助中国西部地区经济贫困的大学生，曾被中日友好协会授予“中日友好使者”称号。

据了解，稻盛和夫（北京）管理顾问有限公司后续还将向浙江工商大学捐赠建设稻盛商学院大楼，助力多项人工智能技术与学校传统优势学科结合，打造集国家一流学科、高能级实验室、国家级大学科技园于一体，科教产城深度融合的一流商学人才培养和研究基地。

浙江工商大学党委书记郁建兴表示，双方强强联合办学，将构建中国特色经营和管理自主知识体系，创新人才培养体系，建设以实践为导向的学科，服务国家和地方经济社会发展。

（洪恒飞 林晓莹 周婉钰 记者江耘）

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