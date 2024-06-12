原标题：“礼敬中华优秀传统文化”活动启动

日前，2024年高校“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动启动仪式暨“中华民族文化探源”京沪高校博物馆馆藏精品展览开幕式在中国传媒大学举行。此次活动汇集了京沪两地40余家高校博物馆的馆藏精品，以及2023年度“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动中的优秀作品，旨在展示全国高校在保护、传承和弘扬中华优秀传统文化方面的创新举措。

中国传媒大学校长、党委副书记张树庭在致辞中指出，高校有责任肩负起传承和弘扬中华优秀传统文化的重任，切实提高宣传教育活动的质效，让中华优秀文化在校园里传播，在年轻人心里生根，在世代中华儿女中传承。此次活动与展览有助于引导广大师生感受中华文化的悠久历史和璀璨成就，深入了解和认同中华优秀传统文化，切实增强文化自信和民族自豪感。

教育部思想政治工作司副司长葛元杰在总结讲话中表示，各高校要以办好高校“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动为契机，广泛动员师生开展学习创作，在学习国学知识、探寻文化历史、掌握发展脉络中，激发校园文化创新创造活力，打造更多校园文化精品；积极推动校园文物和文化遗产的活化利用，让优秀传统文化融入师生生活，真正“活起来”“火起来”“潮起来”；努力营造独具特色的校园文化氛围，挖掘属地非物质文化资源、红色革命文化基因，打造育人平台、创新形式载体。

仪式上，“礼敬中华优秀传统文化”系列活动主题标识发布，“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动优秀作品巡礼暨“中华民族文化探源”京沪高校博物馆馆藏精品联展同步启动。

据了解，本届活动由教育部思想政治工作司主办，教育部宣教中心、上海交通大学承办。自2014年起，该宣传教育活动已成功举办8届，累计培育了大量文化示范项目和优秀作品，现已成为大学文化建设的重要工作抓手和思政教育成果的重要展示平台。

（实习生于曦乐 记者张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)