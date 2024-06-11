人民网北京6月11日电 （记者李昉）近日，清华大学举办笃实书院、至善书院成立仪式暨书院院长聘任仪式。笃实书院院长由清华航天航空学院教授张雄担任，至善书院院长由清华社会科学学院经济所教授、所长汤珂担任，两个书院将于今年秋季学期启动招收首批本科生。

清华大学校长、中国科学院院士李路明表示，笃实书院、至善书院的成立，对于发展和完善清华特色中国书院制具有特别意义，这也是清华大学培养未来技术与产业的创新人才和社会科学领军人才的有力举措。面向未来，希望各书院积极探索既能继承弘扬清华优良办学传统、又能面向未来开拓创新的教学组织模式，进一步提高本科人才培养质量。

据了解，笃实书院面向大国重器和重大工程，融合跨学科教学资源，以人工智能为抓手，旨在培养新一轮科技革命和产业变革的引领者。书院将设计开放式的课程体系，建设进阶式的跨学科创新实践体系，努力把学生培育为大国重器设计师、重大工程管理专家、软件体系架构师、复杂体系决策者和硬科技创业者。

至善书院将构建“大社科”通识教育体系，加强教学资源和学生资源的精细化匹配，探索本科生从通识教育、通专衔接、专业创新到本研衔接的阶梯化培养模式，提供以全球田野调查课程为代表的培养途径，努力培养出一批兼具国际视野与中国视角，具有深厚社会科学基础、洞察社会与科技发展趋势，能够推动人类文明进步的复合型创新人才。

近年来，一批高校新书院密集涌现。清华大学2014年成立新雅书院，探索“通专融合”的教育模式。2020年起又相继成立了致理、日新、未央、探微、行健、求真、为先、秀钟等书院，持续提升拔尖创新人才自主培养能力。北京大学有鹿鸣书院，面向数学、物理、化学、信息、工程等领域，培养生命科学创新人才。中国人民大学的明德和明理书院、北京航空航天大学的传源书院等，一家家学科特色鲜明的书院，成为高校本科人才培养的新路径。

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