本报记者 肖家鑫

当前，正是高校毕业季。山东国际会展中心热闹非凡，“天下泉城聚天下英才”济南首届高层次人才招引大会在此举办。一辆辆贴有“人才专列”标识的公交车接连不断，不少前来应聘的求职者提着行李，有序走进人头攒动的招聘区域。

“现在济南的就业环境越来越好，我愿意回到家乡发展”“我喜欢济南，很希望能留在这里工作”……招引大会上，济南不仅吸引着本地人才返乡，对外地人才、留学生同样有着强烈的吸引力。

环境好，则人才聚、事业兴。济南市委常委、组织部部长陈阳介绍，近年来，济南市坚持“不唯地域引人才、不问出身评人才、不拘一格用人才、不遗余力为人才”，全力构筑全链条人才服务体系，让广大人才在济南干事有平台、发展有空间、生活有品质、内心有归属。

为了让人才在济南安心无忧就业创业，济南聚焦人才实际需求，动态调整人才政策“双30条”，完善顶尖人才、产业领军人才等支持政策；推出金融支持人才企业发展10项举措，组建首期规模3亿元人才基金，备案“人才贷”180余笔，“人才险”承保额25亿余元；出台动员激励广大人才投身乡村全面振兴21条措施，回引1483名人才返乡创业。“通过优化政策体系、完善配套服务、搭建创业载体，不断激发人才创造激情。”济南市委组织部副部长、市公务员局局长王玉跃介绍。

“我现在受到的礼遇，反映了济南对新就业形态人才的重视。”来济10余年间，从一线“快递小哥”到“济南市技术能手”再到济南市E类人才，宋龙杰用自身的奋斗证明了英雄不问出处。这源于济南突出能力实绩，出台高层次人才分类认定办法，让人人皆可成才、人人皆可出彩。

济南市还聚焦广大青年的“关键小事”和“人生大事”，面向全国大学生持续推出免费乘坐公交地铁、免费游览景区、低成本住宿、婚恋交友等系列政策，让广大青年人才在济南既能安居乐业，也能成家立业。据统计，各地大学生在济南先后累计申领免费公交卡106万张、免费乘坐地铁550余万人次、免费观演2万余人次。

《 人民日报 》（ 2024年06月11日 13 版）

(责编：李依环、李昉)