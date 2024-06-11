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全国首届法律手语本科生毕业

2024年06月11日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：全国首届法律手语本科生毕业

日前，确认自己被成都一所高校的研究生院录取后，田羽涵第一时间联系四川省成都市法律援助中心：“我会法律手语，9月份来成都读研究生，今后如果有涉及聋哑人的法律援助，可以通知我。”

田羽涵是全国首届法律手语本科毕业生。她就读的西南政法大学卓越公共法律服务人才实验班，是全国高校首个本科法律手语专业人才培养实验班。

西南政法大学从2020年开始，按照自愿报名、择优录取的原则，每年从新入校本科生中选拔40人进入实验班，接受“法律+手语”系统学习。“全国有2700万聋哑人，深化现代公共法律服务体系建设，需要加强法律手语专业人才培养。”学校党委书记樊伟说。

田羽涵是进入实验班的本科生之一。“没有师资，没有教材，没有标准，刚开始完全就是一张白纸。”实验班班主任、行政法学院教授张伟说，“能够坚持下来，确实很不容易！”

一所普通高校要培养法律手语本科生，遇到的困难有些是“可想而知”的，也有些是难以预料的。实验班前3年都有手语课，除了基础手语，还要学法律手语。没有现成的教材，学校就组织导师团队搜集、整理、开发法律手语，编写了第一本包括890个核心词语的法律手语教材，还在慕课平台上推出了20堂法律手语课。学校没有会手语的教师，9位手语教师都是从校外特聘的，上课时间只能安排在周末。成都市双流区特殊教育学校高级教师高一，是9位校外特聘手语教师之一。每次轮到自己授课，他都要坐头一天晚上的火车从成都赶到重庆，第二天上午再上整整4个小时的课。“口干舌燥两手酸。”高一这样描述每堂课后的感受。

实验班的同学自己琢磨出了一些学好手语的方法。他们每天至少花半个小时，双手并用“背诵”新学的词语和句子，还自动组成“手语小组”相互“切磋”。“时间久了形成条件反射，每次经过教学楼门口的正衣镜时，双手都会下意识地动起来。”实验班大三学生姜浩然笑着说，现在只要见到有人用手语，自己就会忍不住上前交流。据了解，目前已有12位同学通过审核进入重庆市聋哑人法律援助手语翻译人才库。

西南政法大学校长林维表示，学校将进一步拓展公共法律服务人才的培养方向，探索总结公共法律服务新模式。

（记者 张国圣）

(责编：李昉、李依环)

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