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复旦将实现人工智能大课全覆盖

2024年06月11日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：复旦将实现人工智能大课全覆盖

从今年秋季学期开始，复旦大学将推出至少100门AI（人工智能）领域课程，加快科学智能创新生态构建，打开AI+融合创新人才培养新局面。

经过一学年的努力，到明年秋季学期开学，复旦大学将实现AI教育的“三个渗透率100%”——AI课程覆盖全体本研学生，AI+教育覆盖全部一级学科，AI素养能力要求覆盖全部专业。“我们希望，AI大课成为学校创新生态建构的发动机，探索AI+交叉人才培养新模式，构筑科学智能范式变革的教育和人才基座。”复旦大学研究生院常务副院长陈焱说。

为什么要举全校之力打造AI大课？陈焱介绍，发展科学智能是复旦大学迈向中国特色世界一流大学前列、加快高质量发展的关键一招，也是学校服务支撑上海国际科创中心建设的战略任务。为此，复旦大学成立AI课程建设团队，研究国际AI教育基本情况，进行系统设计，形成AI-BEST课程体系。

目前，复旦大学各院系已被充分动员起来。很多AI领域核心课程，跨学院组建课程建设团队，确定首席专家，集体建课、备课。一批各学科国家级人才已领衔投入AI大课建设，带领青年学生共同探索、开拓科学智能和AI垂域最前沿。为了确保课程质量，学校专门成立AI大课核心建设团队和专家委员会。专家委员会包括战略咨询委员会、课程建设委员会、教学指导委员会，不断完善AI课程建设和质量控制机制。

“我们从全校层面梳理了已有的课程体系。截至今年4月，各学院自发开的AI相关课程有300多门，经过遴选，纳入AI大课体系的并不多。今秋开始与师生见面的至少100门AI课程，有七成是新开课或整合优化课程。”复旦大学教务处处长林伟告诉记者，面向技术发展和育人需求，AI大课还将持续迭代更新。

“AI大课不是几门金课，而是面向所有学科背景学生构建课程体系。我们希望，文、社、理、工、医等不同专业的学生，都能具备面向未来所需要的AI素养和能力。”在复旦大学计算机科学技术学院院长杨珉看来，构建AI大课课程体系的意义还在于，“把最前沿的科技进展、最顶尖的科研经验和教育更好贯通起来，充分发动顶尖学者参与到一线教学、育人工作中，在课程建设过程中完成科研和育人的融合。”

据了解，复旦大学打造的AI-BEST课程体系是进阶式的，包括AI通识基础课程、AI专业核心课程、AI学科进阶课程和AI垂域应用课程，充分考虑文社理工医各类学生的专业背景差异和成长成才需求。

其中，AI通识基础课程（AI-B）面向全校本研学生，哪怕AI零基础，也能听得懂、跟得上，课前不用特别准备；AI专业核心课程（AI-E）面向修读AI学位的同学，培养AI领域拔尖创新人才；AI学科进阶课程（AI-S），则是各学科生长出来的与AI相关的知识体系，适合各学科各专业中主动适应学科交叉融合的同学；AI垂域应用课程（AI-T）直接面对产业和科研问题，适合有志于在AI垂直领域开拓的老师和学生。

“AI课程面向复旦大学全体本科生和研究生开放，将尽快渗透到每一个学科、每一个专业。从2024级开始，每个学位项目的修读方案都将明确AI素养和能力的培养要求。”林伟认为，高校应积极致力于AI赋能学生未来，帮助学生不仅具备AI基本概念和知识，还能将AI能力融入学术研究之中，从加强AI素养到提升AI能力，主动适应正在到来的科学智能时代。

据介绍，复旦大学将引入社会资源开门办好AI大课，率先探索课程体系建设和教学范式改革，优质课程还将以跨校选修的方式面向上海高校开放，以此推动AI赋能千行百业，服务高等教育和产业垂域需要，支撑上海三大先导产业发展和国际科创中心建设。

“真正成功的交叉学科，必然要从跨学科合作，走向跨学科融合，建构出新的知识结构和创新范式，培养出复合型拔尖创新人才。”陈焱说，“我们希望，从AI大课入手，让更多年轻人边习得、边运用、边创新，增强把握未来的能力。”

（记者 颜维琦）

(责编：李昉、李依环)

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