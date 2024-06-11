本报记者 丁雅诵

近日，中国教育科学研究院发布新一轮教育强国指数测算结果，与2022年度相比，中国在全球的位次上升2位，居第二十一位，是2012年以来进步最快的国家。

“透过指数的变化，可以分析出我国教育事业改革发展情况，并持续追踪了解教育强国发展动态和趋势。”中国教育科学研究院教育统计分析研究所所长马晓强表示，“教育发展是一个慢变量，也是一个累积变量。一年来，我国教育强国指数的上升主要表现为优势指标不掉队，短板指标有提升，创新指标有突破。”

建设教育强国，基点在基础教育。近年来，从基础教育优质均衡发展，到教育数字化转型，再到大力发展科学教育、提升中小学教师学历，种种举措助力基础教育扎实推进。教育强国指数测算显示，我国基础教育质量获得更多国际认可，不仅多次在国际学生评估项目（PISA）测验中表现抢眼，国家义务教育质量监测反映出的阅读、数学等学科合格率与PISA测验反映出的OECD（经合组织）国家平均达标率基本相当，整体达到排名前15位国家水平。同时，高中阶段毛入学率稳中有升，2023年达到91.8%。

建设教育强国，高等教育是龙头。“与2022年相比，我国进步最明显的是高等教育普及与办学水平指标。”马晓强介绍，2023年我国高等教育毛入学率达到60.2%，相比排名前15位国家的平均水平（86.9%以上），差距进一步缩小；在世界上具有影响力的高校排名中，我国入选TOP200的高校数逐年增加。此外，我国高等教育毕业生中STEM（科学、技术、工程和数学，国内主要为理工科）学科占比处于世界前列，持续保持在40%以上，为培育和发展新质生产力奠定了坚实的人才基础。

《 人民日报 》（ 2024年06月11日 07 版）

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