在北京航空航天大学学院路校区，有一条路被喻为主楼群“星空之路”。夜晚华灯闪烁时，路面上将投射出我国航空航天事业发展进程中的重大成果影像，表达了对宇宙星空的孜孜求索。

为国而生，与国同行。“空天报国”是北航最鲜亮的精神底色，也是一以贯之的初心和使命。近年来，北京航空航天大学坚持和加强党对学校工作的全面领导，着力推动新时代思想政治工作守正创新，落实立德树人根本任务，完善学校思政工作体系，建立了党委统一领导、党政齐抓共管的“大思政”工作格局。

坚持发挥思政课关键课程作用

“欢迎你们，新北航人！”2023年秋季学期，北航党委书记赵长禄为大一新生讲授思政课，结合具体案例领学党的创新理论，讲述学校70余年的辉煌历史和发展现状，勉励同学们牢记空天报国使命，实现全面发展，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

据悉，这是学校党委书记每个新学年初必上的一堂“思政第一课”。北航党委不断完善工作机制，成立思想政治工作领导小组，着力强化理想信念教育。校长王云鹏院士在开学典礼上为新生讲授“开学第一课”，组织学生在重大活动中上好“大思政课”。

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。北航全面加强马克思主义学院和学科建设，增设马克思主义理论一级学科博士点，打造了以思政必修课为“一体”、思政选修课和专题课为“两翼”的思政课程体系。

具体来说，北航还着力打造覆盖全部学院的136门课程思政示范课，努力实现“从科研到教学”“从教学到教学”“从人才到教学”“从事件到教学”；全面实施思政课建设供给侧改革，将航空航天、工业和信息化领域辉煌成就和空天报国精神融入课堂。

完善教师思想政治工作机制

“我将陪伴大家共同成长！与同学们进行交流，让我又一次体会到了教师传道授业解惑的幸福感和获得感。”担任专属导师后，王云鹏在与学生代表首次交流座谈时动情谈到。

专属导师制是北航实施精准思政、提升育人成效的一项务实举措，面向大二、大三本科生设立，全体教职工均可申请担任。目标是充分发挥教师在学生成长中的导心、导向、导行作用，全方位关注学生发展方向、生活状态、心理健康。

近年来，北航加强思政课教师队伍建设，职称评审实现单列计划、单设标准、单独评审，涌现出一批朝气蓬勃的思政课教师。日常教学中，思政课教师、专业课教师、学生工作教师集体备课，把专业情怀融入思政课，也用思政元素点亮专业课。

立德树人成效是检验学校一切工作的根本标准，师德师风是评价教师队伍素质的第一标准。近年来，学校不断完善教师思想政治工作机制，成立党委教师工作部和教师工作委员会，统筹教师思想政治工作和师德师风建设，将师德师风第一标准贯穿教师职业全周期。

推动思政小课堂与社会大课堂融合

“带着北航人的承诺和责任，为祖国的航空航天事业贡献全部的青春和生命，你准备好了吗？”航空报国英模罗阳的发问，在北航师生原创大师剧《罗阳》的舞台上回响，也回响在青年学子的脑海中。

近年来，北航大力建设高水平文化品牌项目，把红色文化资源作为鲜活教材，学生自演的《罗阳》《百年守锷》《北京五号》《为民》等“北航脊梁”系列大师剧形成良好传承，激励青年学子在青春的火热实践中不断践行和弘扬北航精神。

大思政课之“大”，在于把思政小课堂与社会大课堂相结合。北航着力开展有组织的社会实践，让学生在红色基地、主机院所、城乡社区等社会大课堂中增长才干、坚定信仰；构筑心理健康教育大格局，建立“一人一策”关心关爱学生工作体系，规范分级分类标准，有针对性地开展重点干预和关爱帮扶。

在“一站式”学生社区建设方面，学校党委书记、校长带头进班级、下宿舍，辅导员与学生同吃同住同生活，思政教师定期进社区谈心交流，建立起覆盖全学段的导师体系，打通思政工作“最后一公里”。

（供稿：北京航空航天大学）

(责编：李依环、熊旭)