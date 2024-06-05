人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

落实立德树人根本任务——

北京航空航天大学：推进思想政治工作守正创新

2024年06月05日09:28 | 来源：人民网-教育频道
小字号

在北京航空航天大学学院路校区，有一条路被喻为主楼群“星空之路”。夜晚华灯闪烁时，路面上将投射出我国航空航天事业发展进程中的重大成果影像，表达了对宇宙星空的孜孜求索。

为国而生，与国同行。“空天报国”是北航最鲜亮的精神底色，也是一以贯之的初心和使命。近年来，北京航空航天大学坚持和加强党对学校工作的全面领导，着力推动新时代思想政治工作守正创新，落实立德树人根本任务，完善学校思政工作体系，建立了党委统一领导、党政齐抓共管的“大思政”工作格局。

坚持发挥思政课关键课程作用

“欢迎你们，新北航人！”2023年秋季学期，北航党委书记赵长禄为大一新生讲授思政课，结合具体案例领学党的创新理论，讲述学校70余年的辉煌历史和发展现状，勉励同学们牢记空天报国使命，实现全面发展，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

据悉，这是学校党委书记每个新学年初必上的一堂“思政第一课”。北航党委不断完善工作机制，成立思想政治工作领导小组，着力强化理想信念教育。校长王云鹏院士在开学典礼上为新生讲授“开学第一课”，组织学生在重大活动中上好“大思政课”。

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。北航全面加强马克思主义学院和学科建设，增设马克思主义理论一级学科博士点，打造了以思政必修课为“一体”、思政选修课和专题课为“两翼”的思政课程体系。

具体来说，北航还着力打造覆盖全部学院的136门课程思政示范课，努力实现“从科研到教学”“从教学到教学”“从人才到教学”“从事件到教学”；全面实施思政课建设供给侧改革，将航空航天、工业和信息化领域辉煌成就和空天报国精神融入课堂。

完善教师思想政治工作机制

“我将陪伴大家共同成长！与同学们进行交流，让我又一次体会到了教师传道授业解惑的幸福感和获得感。”担任专属导师后，王云鹏在与学生代表首次交流座谈时动情谈到。

专属导师制是北航实施精准思政、提升育人成效的一项务实举措，面向大二、大三本科生设立，全体教职工均可申请担任。目标是充分发挥教师在学生成长中的导心、导向、导行作用，全方位关注学生发展方向、生活状态、心理健康。

近年来，北航加强思政课教师队伍建设，职称评审实现单列计划、单设标准、单独评审，涌现出一批朝气蓬勃的思政课教师。日常教学中，思政课教师、专业课教师、学生工作教师集体备课，把专业情怀融入思政课，也用思政元素点亮专业课。

立德树人成效是检验学校一切工作的根本标准，师德师风是评价教师队伍素质的第一标准。近年来，学校不断完善教师思想政治工作机制，成立党委教师工作部和教师工作委员会，统筹教师思想政治工作和师德师风建设，将师德师风第一标准贯穿教师职业全周期。

推动思政小课堂与社会大课堂融合

“带着北航人的承诺和责任，为祖国的航空航天事业贡献全部的青春和生命，你准备好了吗？”航空报国英模罗阳的发问，在北航师生原创大师剧《罗阳》的舞台上回响，也回响在青年学子的脑海中。

近年来，北航大力建设高水平文化品牌项目，把红色文化资源作为鲜活教材，学生自演的《罗阳》《百年守锷》《北京五号》《为民》等“北航脊梁”系列大师剧形成良好传承，激励青年学子在青春的火热实践中不断践行和弘扬北航精神。

大思政课之“大”，在于把思政小课堂与社会大课堂相结合。北航着力开展有组织的社会实践，让学生在红色基地、主机院所、城乡社区等社会大课堂中增长才干、坚定信仰；构筑心理健康教育大格局，建立“一人一策”关心关爱学生工作体系，规范分级分类标准，有针对性地开展重点干预和关爱帮扶。

在“一站式”学生社区建设方面，学校党委书记、校长带头进班级、下宿舍，辅导员与学生同吃同住同生活，思政教师定期进社区谈心交流，建立起覆盖全学段的导师体系，打通思政工作“最后一公里”。

（供稿：北京航空航天大学）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部