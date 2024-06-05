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2024年全国学校食品安全管理工作研讨班举办

2024年06月05日09:04 | 来源：教育部网站
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原标题：2024年全国学校食品安全管理工作研讨班举办

　　日前，教育部在京举办2024年全国学校食品安全管理工作研讨班，进一步落实国务院食安办、教育部等五部门印发的《校园食品安全排查整治专项行动实施方案》，进一步加强学校食品安全管理，切实压实学校食品安全教育行政部门行业管理责任，全面提升学校食品安全管理人员能力素质和保障服务水平。

　　研讨班对学校食品安全管理政策、校园食品安全排查整治专项行动重点要求进行全面深入解读，明确学校食品安全管理风险防控、学生营养与健康管理、食品安全应急处置工作要求，并组织开展国际国内政策对比研究、地方典型经验交流等，以推动广大学员提高认识、强化责任、增强本领，推进各地学校食品安全管理，守护广大师生“舌尖上的安全”。部分省级教育行政部门和各省份部分地市级教育行政部门学校食品安全工作牵头单位负责人共180余人参加研讨班。

　　研讨班举办前，教育部有关司局结合中央有关部门新近部署要求，督促各级教育行政部门和各级各类学校狠抓学校食品安全管理，着力保障好广大师生在校膳食安全营养健康。

(责编：郝孟佳、李昉)

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