原标题：中新教育丨宁夏师范学院更名为宁夏师范大学

记者4日从宁夏教育厅获悉，根据教育部办公厅日前印发的《教育部关于同意宁夏师范学院更名为宁夏师范大学的函》，教育部正式同意宁夏师范学院更名为宁夏师范大学。

根据批复，宁夏师范大学为公办普通本科学校，以本科教育为主，同时开展研究生教育，学校全日制在校生规模暂定为12000人。

坐落在固原市的宁夏师范大学，是宁夏唯一一所师范类本科院校，也是宁夏首所师范生免费教育试点学校。学校前身为1975年建立的六盘山大学，1978年，经国务院批准，在六盘山大学基础上建立固原师范专科学校，1994年更名为固原师范高等专科学校。2006年，经教育部批准更名为宁夏师范学院，升格为本科院校，2012年获得硕士专业学位研究生招生资格。建校40多年来，该校为宁夏及周边地区累计培养各类人才超过4万名。

宁夏教育厅相关负责人表示，宁夏师范学院拟更名升格宁夏师范大学，将大幅提高宁夏师范类高校综合实力，提升师范类人才培养质量。

同时，宁夏回族自治区人民政府学位委员会办公室2023年已将该校列入2024-2026新增博士学位授予立项建设单位。下一步，宁夏师范大学将集中资源重点培育，为申请博士学位授予单位和博士学位授权点做好准备工作。到2025年，宁夏师范大学将建成教师教育特色优势鲜明、服务地方发展能力强的西部地区高水平师范大学和国家师范教育基地。

（记者 李佩珊）

(责编：郝孟佳、李昉)