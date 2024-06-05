原标题：309支团队角逐全国大学生市场调查与分析大赛

第十四届全国大学生市场调查与分析大赛本科生组和在华留学生组总决赛近日在合肥工业大学举行。来自全国150多所高校的240支本科组团队和69支在华留学生组团队参加了此次总决赛。

第十四届全国大学生市场调查与分析大赛总决赛现场。合肥工业大学 供图。

该大赛以“燃青春·赛辉煌”为主题，紧密对接经济发展趋势与市场需求，并首次创设了在华留学生组总决赛，着重培养学生的商业洞察力与前瞻性意识，同时激发创新思维和深化行业认知，为促进高校学科融合、产教融合，培养具有调查研究能力的高层次复合型人才提供有力支持。

大赛吸引了1063所高校、29.5万名学生报名参赛。其中，本科组共有901所学校、24万余名学生报名参与；在华留学生组共有来自70个国家的92所学校、1041名学生踊跃报名。经过知识赛、校赛、企业命题赛、省赛、全国赛初赛等环节，确定入围总决赛名单。在此次全国总决赛上，309支团队分组展开角逐。

中国科学院院士、北京大学数学科学学院讲席教授陈松蹊在大赛现场说：“大赛紧密对接经济发展趋势与市场需求，着重培养青年学生的商业洞察力与前瞻性意识，同时激发创新思维和深化行业认知，有力促进了学科融合、产教融合，推动高等院校更好培养具有调查研究能力的高层次复合型人才。”

为吸引更多人才来皖留皖兴皖和丰富大赛的内涵，合肥工业大学与共青团安徽省委、中国商业统计学会精心策划并组织了“全国高校千名学子看合肥”大学生市场调查主题实践活动，内容涵盖科技制造、生态文旅、多彩筑梦等方面。

作为此次比赛承办方，合肥工业大学团队共获得一等奖三项，二等奖两项，并荣获“最佳院校组织奖”。获得大赛一等奖团队队长、合肥工业大学经济学院本科生李亿可表示，此次比赛进一步提升了青年大学生组织、策划、调查实施及数据处理与分析等专业能力。“在今后的学习工作中，我们将紧密围绕国家经济社会发展需求，深化调查研究能力，精准分析问题，提出切实可行的解决方案，为培育壮大新质生产力和经济社会高质量发展贡献智慧和力量。”

（记者 吴兰）

(责编：郝孟佳、李昉)