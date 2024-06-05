原标题：孕育地球早期生命的硫可能来自太空

美国夏威夷大学科学家开展的一项最新研究显示，在没有生命存在的情况下，含硫有机分子烷基磺酸能在太空中自然形成，并由彗星和小行星携带到地球。这表明地球上最初生命形式的关键元素硫可能来自太空。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。

含硫有机分子对于维持蛋白质结构与功能、酶活性，以及涉及硫结合的细胞呼吸等多种生物活动至关重要，是地球生命体系不可或缺的成分。但地球上最早生物体中的硫来自何处，仍是一个未解之谜。

在最新研究中，研究人员通过模拟实验发现3种最基础的烷基磺酸，通过与宇宙射线的相互作用，在星际硫掺杂冰中有效产生。这一发现为研究重要天体生物分子的合成提供了方向，也解开了在星际冰中简便合成含硫有机化合物的基本机制。

研究人员期望借助这一发现，能在彗星和碳质小行星“龙宫”上探测到这些分子，进而深入了解可能导致地球生命起源的化学过程。

研究人员指出，生命需要硫，而古老的水溶性烷基磺酸可能是将硫结合到早期生物体中的一种合理机制。了解烷基磺酸的生成机制，有助于激发人类对自身在宇宙中的位置和生命起源的进一步思考。

（记者刘霞）

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