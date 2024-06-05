孙亚慧

近年来，我国逐步从世界最大人才流出国转变为主要人才回流国，正在成为创新人才高度集聚、创新要素高度整合、创新活动高度活跃的全球人才高地，创业园区成为创业者择良木而栖的重要载体。

行走于不同留创园之间，能够很明显地感觉到，区位不同塑造着园区的不同气质。在北京，如果打个比方，海淀的留创园有些像茶，醇厚、沉稳；朝阳的留创园则像咖啡，轻快、时尚。

随着国际化资源要素的集聚，朝阳区在国际人才创新创业、交流活动中扮演的角色日益重要。采访中，几名海归不约而同地谈到，选择留创园时除了考量引才政策，园区自身在国际人才交流方面所能搭建的桥梁、提供的资源也非常重要，这对园区的功能定位提出了更高要求。

近年来，朝阳区创新设立“国际人才一站式服务平台”，打造了首都第一个完全按照国际化人才需求全新建设、规模最大的望京国际人才公寓项目，布局覆盖全域的新消费版图，这里正吸引着更多全球创业者的目光。

正如望京留创园的“AI赋能”产业加速平台取名“慧撮合”的初衷一样，创业园区要将需求和产品更好撮合起来、将创业者与资源链接起来、让拥有国际化背景的人才融进本地市场。会“撮合”的“大管家”，一定是创业团队前行之路上的坚实后盾。

(责编：李依环、郝孟佳)