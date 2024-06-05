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中国儿艺孵化儿童剧新作

2024年06月05日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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儿童剧演员与小朋友互动。
中国儿艺供图

本报电  （记者郑娜）5月31日晚，中国儿童艺术剧院艺术长廊变身为欢乐的海洋。“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划（第三季）在这里启动。

“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划是中国儿艺于2022年创立的创作和艺术家培养项目，旨在搭建一个孵化儿童剧、培育儿童剧优秀人才的平台，探索发掘更多不同风格样式的儿童青少年舞台艺术作品。“绽放·启航”（第三季）获得北京文化艺术基金2023年度资助，收到来自34座城市126位创作者提交的146部作品，通过初审、复评、跟踪指导，最终遴选出10部小剧场作品和2部新空间作品进行孵化。

中国儿童艺术剧院院长冯俐介绍，“绽放·启航”（第三季）在为创作者提供更多空间和场域的同时，于诸多方面做出全新探索——有拓展受众年龄段的婴幼儿剧场剧目，如为6个月到1岁半的孩子创作的《毛毛虫Momoda’》；有多部儿童戏曲剧种剧目，如曲剧《运河遥啊谣》、越剧《伯牙与子期》等；有艺术与交互科技融合的亲子互动剧场剧目，如《走！到农场去》等。

当晚，在一片“小鸡”“小羊”“小猪”的热闹叫声中，《走！到农场去！》快乐开演。现场的小观众随着农场伙伴Apple姐姐和动物伙伴的引导，参与到丰富有趣的投影交互中，在农场尽情玩耍，充分感受戏剧魅力，懂得了好好洗手、热爱劳动、礼貌待人的重要性。生动的互动环节、多样的体验形式，为大人和孩子带来了前所未有的观剧感受，留下难以忘怀的亲子记忆。

“六一”国际儿童节当天，《毛毛虫Momoda’》于北京大华城市表演艺术中心上演，这是一部专为6个月至1岁半宝宝及其家长设计的婴幼儿剧场剧目。故事讲述了小毛毛虫Momoda’（么么哒）的一天。在探索旅途中，她遇到了各种各样的朋友，获得了无比奇妙的体验，而经过一系列冒险后，小毛毛虫获得了成长。空灵舒缓的音乐、令人愉悦的香氛、温暖柔和的灯光……为现场观众营造出了一个梦境般的戏剧空间，孩子们全情投入，家长们其乐融融。

据悉，“绽放·启航”（第三季）的12部剧目、8个工作坊等活动将持续至端午节，参与竞演的10部小剧场剧目还将在多个网络平台进行公益展播。

(责编：李依环、郝孟佳)

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