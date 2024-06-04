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江苏常州：“政校协同、千企共服”行动启动

2024年06月04日08:51 | 来源：科技日报
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近日，江苏省常州市“政校协同、千企共服”行动启动会在常州大学举行。会上，行动实施方案发布，常州大学政校共建合作基地揭牌。

常州大学副校长晏成林介绍，此次行动是常州市场监管局与常州大学共同发挥政府、高校在政策、科技、人才等方面资源集成优势，助推企业技术创新、产品转型升级和产业高质量发展推出的重要举措。

常州市市场监管局局长吴小华表示，常州的新一轮发展，迫切需要社会各界向新而行、向高而攀、向强聚力。一座现代化城市的发展，更是离不开高水平高校的支持。

记者了解到，多年来，常州市市场监管部门与常州大学保持良好的合作关系，在标准化建设、知识产权保护、食品风险预警等方面形成诸多成果。目前，按照“政校协同、千企共服”行动，常州市市场监管局与常州大学经过精心策划和深入调研，选取全市“1028”产业体系中的1000余家重点企业，联合开展了一系列协同服务活动。常州市和辖市区市场监管局共同组建8支“领航员”服务队伍，并聘请常州大学首批200位优秀教师担任市场监管“驻企导航员”。通过“驻企导航员+市场监管服务组”的创新模式，双方构建了“1+1”千企共服团队，形成了独特的服务格局，即“企业需求征集—驻企导航员响应—千企共服团队专项解决”。

常州大学校长陈海群在会上表示，下一步，他们将充分发挥“千企领航员”“驻企导航员”的“小灵通”“多面手”特殊作用，不断升级常态化联系服务企业机制，共同研究破解发展难题；同时，着力在服务企业上形成更多有影响、有显示度的成功案例，持续为全市企业创新发展和规范发展赋能。（李诏宇 黄宁 盛熠）

(责编：李依环、孙竞)

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