人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

激发技能人才这个“慢变量”（人民时评）

常 钦
2024年06月04日08:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

健全农业农村技能人才培养、使用、评价、激励机制，切实增强高技能人才供给能力和供给质量

理线、穿针、落针，手指翻飞间，一幅美丽的彝族刺绣逐渐成形。前不久，在第二届全国乡村振兴职业技能大赛乡村工匠技能技艺展示交流区，彝族服饰省级代表性传承人丁兰英现场制作彝族刺绣，令观众大开眼界。丁兰英8岁开始学刺绣，2014年返乡成立刺绣加工厂，带动当地群众实现居家就业、就近就业。在乡村全面振兴主战场，越来越多农民端起“技能碗”，吃上“手艺饭”。

今年中央一号文件提出，“强化农业科技人才和农村高技能人才培养使用”。农业农村技能人才主要包括种养技术能手和乡村能工巧匠，是促进农业技术创新、支撑乡村发展建设的重要力量。加强农业农村技能人才特别是高级工以上的高技能人才队伍建设，对推进乡村全面振兴、加快建设农业强国具有重要意义。

对于乡村全面振兴而言，农业农村技能人才是一个“慢变量”。高技能人才的培养，可能并不会立即产生效益，但其带来的红利，将会是持久且巨大的。一个人带动一群人，打造一个品牌，带活一个产业，致富一方百姓……一个个案例告诉我们，推进乡村全面振兴，有必要加快打造高水平的农业农村技能人才队伍。

农业农村技能人才的使用主体是农业企业、农民合作社等，需要从实际需求出发，搞好有针对性的职业教育。在广西，广西农业职业技术大学通过学徒制、订单班等方式，面向企业培养急需的技工；在云南，当地推动乡村工匠与知名院校合作，探索建立校地合作机制，共育乡村人才。这些有益探索启示我们，应以涉农职业院校为基础、农业企业为主体、有条件的农民合作社为补充，加快构建起适合本地区的高技能农业农村人才培养体系。

培养农业农村高技能人才，既要瞄准需求，更需要找到载体。比如，一些地区结合产业特色组织开展职业技能比赛，有效带动了紧缺技能人才培养。再比如，农村非遗、传统工艺、特色技艺等领域能工巧匠，是重要的技能人才。有的地方通过支持设立技能工作室、对接引入龙头企业等方式，挖掘培养了一批高水平的乡村手工业者、传统艺人，促进了技艺传承，也带动相关产业做大做强。围绕优势传统产业、特色产业，搭平台、创机制、强抓手、建载体，高技能人才将会竞相涌现。

人才评价是人才发展的“指挥棒”。用好这一“指挥棒”，能引导更多人学习技能、提升技能、使用技能。河北顺平，近年来推行农民职称制度，在全县开展高素质农民职称评审。当地鲜桃种植能手齐金贵在拿到职称证书后，深有感触地说：“专业技术职称评审是对鲜桃种植技术的认可，同时，在评审过程中，也认识到了‘技’无止境，要想种出高品质的鲜桃，在种植管理上还需要不断提高。”加大新职业和职业标准开发力度，完善农业农村职业分类和标准体系，健全技能人才评价机制，方能更好使高技能人才队伍建设与乡村全面振兴需求相匹配。

农村是干事创业的广阔舞台，人才振兴是乡村全面振兴的基础。健全农业农村技能人才培养、使用、评价、激励机制，切实增强高技能人才供给能力和供给质量，必能为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供更加有力的智力支持和人才支撑。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部