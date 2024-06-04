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广东珠海香洲区为企业配备“科技副总”

校企优势互补 激发创新活力

本报记者 贺林平
2024年06月04日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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广东省珠海市香洲区政府近日与8家高校签署“科技副总”战略合作协议，为重点企业配备“科技副总”，多名高校专家、学者受聘，正式“走马上任”。

今年初，香洲区发布“科技副总”工作方案，通过政府搭台，探索构建校企人才合作新路径、新模式。目前，已初步建立企业技术需求库、高校科研机构专家人才库，收集300余名“科技副总”人才推荐名单，累计收集90家企业的技术需求，已促成16家企业与教授结对合作。

通过政府帮忙对接，珠海市格努科技有限公司与珠海科技学院计算机学院副院长、教授李大琳实现了“双向奔赴”。李大琳的研发团队更专注于科技创新，企业提供设备硬件，学校提供系统解决方案，通过合作加快产品升级改造，提升了企业智能物流解决方案的市场竞争力。

在前期实践基础上，8名高校专家与广东力创信息技术有限公司、珠海金智维信息科技有限公司等企业正式签订“科技副总”聘任协议。他们以挂职的形式到企业担任相关研发副职，将高校院所人才、科研等优势资源与企业全面深度对接，帮助企业及时掌握科研成果，就近解决技术难题，提升创新能力。

珠海市委常委、香洲区委书记李伟辉表示，香洲区以科技创新引领产业创新，推动专家教授深入企业，一方面为企业科技创新“精准把脉”，解决技术难题，提升创新能力；另一方面让高校科研方向“有的放矢”，促进高校科技成果转化落地，实现多方共赢。

接下来，珠海将进一步发挥市、区政府的纽带作用，不断完善校企合作交流平台建设，推动更多优秀专家教授到企业担任“科技副总”，让更多科技成果更快落地转化，推动产业科技互促双强，为经济高质量发展注入强劲动力。

“未来将继续动员更多专家教授加入‘科技副总’行列。”暨南大学珠海校区管委会执行主任屈挺说。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 12 版）

(责编：李依环、孙竞)

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