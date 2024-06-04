香港中文大学选手在高校A组男女混合200米龙舟竞速赛中。

新华社记者 黄宗治摄

据新华社杭州电 （记者朱涵）首届国际名校生态赛舟会暨2024中国名校水上运动公开赛6月1日在浙江省湖州市吴兴区举行，来自中国、美国、英国、韩国、新加坡等国家和地区的20余所知名高校及国内11所重点中小学分组别参加了比赛。

据介绍，本次活动设置12人龙舟200米直道竞速赛、休闲皮艇200米直道竞速赛等项目。

比赛中，选手们挥洒汗水，尽情展现青春活力。其中，香港中文大学、中国科学技术大学、浙江大学获得龙舟比赛一等奖，浙江大学、新加坡南洋理工大学分获200米单人皮艇男、女第一名，新加坡南洋理工大学获200米混双皮艇第一名。

获得200米单人皮艇男子头名的浙江大学本科生陈文飞说：“非常高兴取得佳绩，本次国际赛事的举办为我们搭建了重要的交流平台，我们期待以‘舟’会友。”

美国哈佛大学在龙舟比赛中获得三等奖。“这里不仅是水上运动的竞技场，更是友谊与文化交流的舞台。”来自哈佛大学肯尼迪政府学院的参赛运动员董家睿说，激烈的比赛和赛后交流互动都给他留下了深刻印象。

休赛日期间，各队大学生运动员还走进菰城茶文化博物馆、太湖溇港等具有湖州吴兴特色的景点和场所，开展了形式多样的交流。

该赛事由中国学生体育联合会指导，浙江大学、浙江省文化广电和旅游厅联合主办。

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