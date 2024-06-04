据新华社香港电 （记者褚萌萌）香港联合出版集团旗下的中华教育文化交流基金会与贵州省委统战部下属的贵州中华文化学院共同发起成立香港阳明学堂，6月1日举行揭牌仪式并开启首届阳明心学国际论坛。

香港特区行政长官李家超在视频致辞中引用王阳明的名言“志不立，天下无可成之事”来说明这位心学集大成者做人处事的智慧。他指出，特区政府积极推动弘扬中华文化的工作，积极配合国家“十四五”规划全力发展香港成为中外文化艺术交流中心，今年4月成立的弘扬中华文化办公室即负责策划推动相关活动以增加市民对国家和国民身份的认同。论坛的举办和学院的成立，是香港发挥自身优势推动中华文化“走出去”、讲好中华文化故事的好例子。

贵州省委常委、省委统战部部长郭强致辞表示，王阳明在贬谪贵州时留下多部传世名篇，阳明文化成为贵州鲜明的标识。希望以香港阳明学堂和阳明心学国际论坛为平台和载体，汇聚世界各地专家学者，定期组织学术研究及交流，以建设中华民族现代文明为使命，充分挖掘阳明心学的价值，助力其国际传播，促进文明交流互鉴。

香港紫荆文化集团董事长许正中说，阳明心学是中国传统文化的精华，源远流长，影响广泛。香港正在打造中外文化艺术交流中心，阳明学堂立足香港，面向海外，期盼学堂建设成为开放性国际学术研究平台、国际化中华文化传播交流平台，助力构建人类命运共同体。

香港教育文化界近400名嘉宾出席学堂揭牌仪式。香港教育大学校长李子建、香港岭南大学协理副校长刘智鹏、香港城市大学中国文化中心原主任郑培凯等12位知名学者获颁学堂顾问聘书。

为期2天的首届阳明心学国际论坛上，海内外数十位知名学者先后发表主旨演讲，包括美国夏威夷大学哲学系教授成中英、日本东北大学教授三浦秀一、贵州中华文化学院常务副院长漆思、复旦大学哲学学院教授吴震、浙江省稽山王阳明研究院院长董平等。

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