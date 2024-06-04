高 乔 谢婧繁

5月31日是世界无烟日，今年的主题是“保护青少年免受烟草危害”。近日，世界卫生组织和全球烟草业监管机构发表联合报告称，全球约有3700万名13至15岁的青少年正在使用烟草，许多国家青少年使用电子烟的比例超过成年人。世卫组织敦促各国政府通过禁止或严格监管烟草、电子烟和其他尼古丁产品，保护青少年，避免其使用这些产品。

多国青少年电子烟使用率上升

电子烟是使用电动线圈加热化学溶液（烟油）以产生吸入气溶胶的设备。电子烟产生的气溶胶通常含有尼古丁，可能含有重金属和致癌化学物质。

根据世卫组织报告，尽管在减少烟草使用方面取得了重大进展，但电子烟和其他新型烟草及尼古丁制品的出现对烟草控制构成了严重威胁。

从全球范围来看，尽管多国政府采取多种措施限制或禁止青少年获取电子烟，但许多国家的青少年电子烟使用率仍在不断上升。据世卫组织调查，世卫组织欧洲区域成员国内接受调查的15岁青少年中，表示曾经使用过电子烟的比例为32%。2023年，7.7%的美国青少年使用电子烟。

“吸食电子烟对青少年生长发育的危害值得全球关注。”世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心执行主任肖丹接受本报采访时表示，青少年特别容易受到尼古丁的长期影响，导致成瘾，而且起始吸烟年龄越小、吸烟年限越长，未来患吸烟相关疾病的风险越高。此外，青少年尚处于生长发育阶段，已有科学研究显示，尼古丁可能会影响青少年的大脑发育，青春期使用电子烟可能会对青少年的注意力、学习、情绪波动、冲动控制等产生一定影响。

商业利益驱动电子烟扩张

据世卫组织报告，电子烟产品的设计和果味对青少年具有吸引力。在许多国家，青少年比成年人更有可能使用它们。

“全球范围内，越来越多青少年开始使用电子烟，这一方面受到全球电子烟市场迅速扩张的影响，另一方面由于在大多数国家电子烟被允许在公开市场销售，并大量针对青少年营销。”肖丹分析，青少年成为电子烟企业营销的重点目标人群。电子烟有多种口味，对青少年具有较大吸引力。一些电子烟企业借助社交媒体、网红明星展开营销，让青少年更容易接触到并尝试使用电子烟。

商业利益是电子烟快速“俘获”青少年的一大推手。美国相关文件披露，一些美国烟草和电子烟公司已投入大量资金用于游说活动，以阻止严格的电子烟监管措施实施。

加大禁烟相关公众教育

“当前，全球多国在遏制青少年使用电子烟方面仍面临诸多挑战。”肖丹说，一方面，青少年获取电子烟渠道多样，尽管许多国家和地区立法禁止向未成年人销售电子烟，但法律执行过程中存在许多漏洞，青少年仍能通过网络等渠道获得电子烟；另一方面，电子烟相关新技术和新产品不断涌现，而各国相关法规和政策制定往往滞后，增加了法律监管的难度。

根据世卫组织2023年发布的《全球烟草流行报告》，只有23个国家全面禁止电子烟相关广告营销活动，88个国家没有规定购买电子烟产品的最低年龄。

肖丹认为，为有效遏制青少年使用电子烟，首先，各国政府应加强法律法规建设，制定并严格执行禁止向未成年人销售电子烟的法律法规；其次，各国应当加大禁烟相关公众教育，提高青少年及其家长对电子烟的健康危害及尼古丁成瘾风险的认识，并为已经使用电子烟的青少年提供易于获取的戒烟资源和支持。

(责编：李昉、孙竞)