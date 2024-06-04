原标题：读懂“教育强国指数”

日前，中国教育科学研究院完成了2023年度教育强国指数测算。结果表明，与2022年相比，中国在全球的位次上升2位，排第21位，是10年来进步最快的国家。

教育强国指数释放了怎样的信号？如何从指数中读懂我国教育发展？

“一年来，教育强国指数的上升主要表现为：优势指标不掉队，短板指标有提升，创新指标有突破。”中国教育科学研究院教育统计分析研究所所长马晓强说。

建设教育强国，基点在基础教育。马晓强告诉记者，我国基础教育质量赢得越来越多的国际认可，多次在国际学生评估项目（PISA）中表现抢眼，国家义务教育质量监测反映出的学生阅读、数学等学科的合格率与PISA测验反映出的经合组织（OECD）国家平均达标率基本相当，整体达到排名前15位国家水平。同时，一年来高中阶段毛入学率稳中有升，2023年达到91.8%。

高等教育是建设教育强国的龙头。高教方面，我国进步最明显的是高等教育普及与办学水平指标。2023年我国高等教育毛入学率达到60.2%，与排名前15位国家的平均水平（86.9%以上）差距进一步缩小；在世界上具有影响力的高校排名中，我国入选Top200的高校数逐年增加。

马晓强还表示，从教育强国指数看，一年来教育在服务高质量发展方面有两个主要成就：一是我国科学家占全球高被引科学家比例逐年提高，位居世界第2位，仅次于美国。二是我国高等教育毕业生中STEM（科学、技术、工程、数学）学科占比位于各国前列，持续保持在40%以上。“我国数字化人力资本得分不断提高。根据欧盟数字经济与社会指数（DESI）的扩展版本（I-DESI）中对全球约50个国家数字化人力资本的分析，我国近年排名提升，最新排名为第15位。”

从指数看，未来的教育会如何发展？

马晓强说，今后排名每提升一位，都需要付出更多的艰辛和努力。补齐短板，找准发力点，才能推动教育强国建设行稳致远。

他建议，高度重视生成式人工智能的影响。“应提升学生和教师对生成式人工智能的认知水平。通过编写生成式人工智能应用指南、开展体验式培训和交流等活动，帮助他们了解生成式人工智能的应用场景、强大能力以及潜在风险，体验获得感、消除陌生感，鼓励和支持师生成为人工智能教育应用的实践探索者。”

继续巩固我国的STEM教育优势，也是马晓强关注的发展方向之一。他说，面对新一轮科技革命和产业革命，我国与发达国家之间对STEM人才的争夺将更加激烈，应进一步夯实我国STEM教育地位。可充分利用我国理工科专业学生生源好、规模大等优势，进一步加强科学教育、工程教育，加快推进新工科教育和卓越工程师教育培养计划，形成中国特色的STEM教育模式。重视理工科拔尖创新人才培养，有针对性地培养国家战略人才和急需紧缺人才，聚焦理工科短板加大科研经费支持。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、孙竞)