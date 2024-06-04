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河北：职业启蒙教育点燃学生未来梦想

2024年06月04日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：河北：职业启蒙教育点燃学生未来梦想

“无论固定翼的无人机，还是我们组装的这架自主型无人机，都是由电池、电控和电机等模块组成……”5月24日，在河北省高阳县宏润中学操场上，高阳县职教中心的老师正在为八年级学生上职业启蒙教育课——认识无人机。

谈及为何在义务教育阶段引入职业启蒙教育，高阳县职教中心党总支书记、常务副校长魏存学表示：“体验，是最好的启蒙教育。”他进一步解释说，通过这种沉浸式的职业体验，能让学生初步了解各种类型的职业，发现自己的兴趣和特长。

丰富认知体验

“结合县域特色产业和学科优势，我们开设了纺织品试织、现代纺织设备生产体验、认识无人机等5项职业体验课程。”魏存学介绍，去年8月，他们在宏润、庞口等三所中学成功设立了职业启蒙教育中心，通过“走出去”实地参观与“请进来”专家指导的方式，已经为超过3000名学生提供了深入的职业启蒙教育。

在河北，职业启蒙教育正逐步成为学生职业生涯规划的起点。近日，在深州市职教中心工业机器人实训室，记者恰好遇到了前来参观体验的200余名中学生。

“围绕现有的19个专业课程，我们精心打造了无人机、数控技术和智能家居等72个实训室。”该中心党总支书记张爱学介绍，这些丰富的体验场景，不仅让学生们领略到不同专业的独特魅力，还让他们对职业教育有了更加清晰的认识。

自去年5月起，该校教师通过“大讲堂”式的知识普及和“小课堂”式的技能展示，已经为6000余名中小学生播下了“梦想”的种子。张爱学坚信，只有打破社会上“重普轻职”的偏见，才能鼓励更多学生选择职业教育，未来成为国家的“大国工匠”。

联动地方产业

在高阳县职教中心的实训课堂上，学生们在织物创新设计室里研究纹样、后整缝纫室里学习裁剪技巧、小提花织造室里探索花型设计……这些丰富多彩的课程内容，正是纺织技术与服务专业学生的日常实践。

“面向县域主导产业，我们增设了这一特色专业。”魏存学解释说，随着县域产业转型的迅猛发展，为了更好地满足社会需求，几年前，学校便增设了纺织技术与服务等8个特色专业，至今已累计培养了1700余名毕业生。

同样增设特色专业的还有安平县综合职业技术学校。该校围绕县域丝网产业，增设了金属丝网技术与营销专业，每年吸引100名学生加入。该校校长孙闯表示，这一专业的学生毕业后都能顺利进入当地的丝网企业，就业前景广阔。

为加强特色专业人才培养，安平县综合职业技术学校将岗位实践、课堂教学、技能竞赛和资格认证有机结合，形成了独特的“岗课赛证”综合育人模式。与此同时，该校还选派4名优秀教师跟班省级科技特派团，将其锻造成专业化的“土专家”。

县域职教如何靠专业走出特色？“这是县域职教办学的重点，也是难点。”在高阳县教体局党组书记、局长魏英伟看来，县域职教专业应具有一定的地方产业联动性，特色专业要与主导产业相对应。同时，还要随着产业转型升级及时迭代更新。

提升实训效能

武邑县职教中心的电子商务专业学生们，在实训课程中加入了电商基础、电商美工、电商合作等核心技能。

“这些实训课程设施，由校企共建共享共管。”武邑县职教中心校长张勇智告诉记者，这是他们与一家专业电商运营公司探索的“引企入校 引企入教”新模式。他认为，这种方式能够快速实现较高水平技能人才培养。

张勇智坦言：“当前，职业学校教师待遇普遍偏低，这在很大程度上限制了吸引优良师资，特别是对于县级公办职业学校来说，这一问题尤为突出。”

为了破解这一难题，武邑县职教中心于2021年通过校企合作，在校内建设了占地300余平方米的直播运营、视觉营销和农村电商等功能区，开始“试水”电子商务专业的共建之路。如今，这个专业的70多名学生的实训和实习活动均能在校内顺利完成。

武邑县职教中心的成功尝试，为县域职教发展面临的普遍难题提供了实践经验。那么，难题根源如何破？武邑县教育局党组书记、局长蒋文华认为，为县级职业院校建立引入高技能人才选聘机制，是筑牢县域职教发展根基的关键。

高阳县委副书记、县长齐志国则进一步强调了县域职教发展的方向。他表示：“县域职教的发展，必须紧跟产业发展的新形势。以纺织业为例，我们应该注重从设计、生产和销售等全产业链上培养高技能人才，确保职业教育与产业发展紧密对接。”

（记者 陈汝健）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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