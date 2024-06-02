新华社北京6月2日电（记者范思翔）6月1日晚，由中国宋庆龄基金会等共同主办的2024年“我和祖国一起成长”“六一”国际儿童节主题演出活动在北京国家大剧院举行。来自北京、上海、新疆、广东、四川和港澳台等地的千余名青少年儿童欢聚一堂，共度“六一”国际儿童节。

6月1日，演员在“我和祖国一起成长”主题演出活动中表演。新华社记者 金良快 摄

主题演出以“我和祖国一起成长”为主题，分为“生而向阳”“灿烂时光”“一路绽放”“春风雨露”“同心圆梦”五个篇章。演出序幕拉开，在璀璨的舞台上，孩子们身着五彩斑斓的民族服饰，手牵手快乐地起舞，共同编织出一幅绚丽多彩的民族团结画卷。音乐舞蹈剧《追梦·传承》以展现时代的变迁，激励广大青少年铭记历史、发奋图强、建设祖国；情景节目《融画小精灵》将华阴老腔、皮影戏、儿童舞蹈等艺术元素跨界融合，展现出中华优秀传统文化的独特魅力；情景秀《目望苍穹》将香港青少年的武术表演与内地青少年的流行舞蹈相结合，赢得观众阵阵掌声……主题演出通过音乐情景剧、民族歌舞、多媒体戏剧表演、国风时装秀、京剧新编等丰富多彩的艺术形式，讲述了新时代青少年儿童与祖国一起成长的故事。

6月1日，演员在“我和祖国一起成长”主题演出活动中表演。新华社记者 金良快 摄

据介绍，“我和祖国一起成长”主题演出活动是由中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院于2019年创办的面向青少年儿童的品牌公益项目。

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