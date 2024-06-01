人民网北京6月1日电 （记者郝孟佳）今天，北京市朝阳区教育系统开展庆“六一”嘉年华活动。活动以“童心飞扬 梦想启航”为主题，通过沉浸式、多元化的内容，展现了朝阳区少年儿童热爱祖国、积极向上、快乐成长的精神风貌，营造具有朝阳特色的“六一”儿童节节日气氛。

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

科技探索、传统文化、体能通关、健康生活、悦享书香区、社会大课堂优质资源等6大体验区各具特色，让孩子们在轻松愉快的氛围中学习知识、拓展视野，共同度过了一个难忘的“六一”儿童节。

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动中，来自朝阳区拔尖创新人才基地校和朝阳区艺术教育特色校的13所学校的师生及现场特邀非遗传承人为孩子们带来了绒花、流沙笺、国画、剪纸、掐丝珐琅书签等传统文化展示和互动体验。

孩子们在各大体验区中畅游互动，不仅激发了他们对科技、艺术、体育的兴趣，也培养了他们的创新思维和实践能力。

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

(责编：李依环、熊旭)