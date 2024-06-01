人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京市朝阳区教育系统庆“六一”嘉年华活动举行

2024年06月01日11:01 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月1日电 （记者郝孟佳）今天，北京市朝阳区教育系统开展庆“六一”嘉年华活动。活动以“童心飞扬 梦想启航”为主题，通过沉浸式、多元化的内容，展现了朝阳区少年儿童热爱祖国、积极向上、快乐成长的精神风貌，营造具有朝阳特色的“六一”儿童节节日气氛。

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

科技探索、传统文化、体能通关、健康生活、悦享书香区、社会大课堂优质资源等6大体验区各具特色，让孩子们在轻松愉快的氛围中学习知识、拓展视野，共同度过了一个难忘的“六一”儿童节。

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动中，来自朝阳区拔尖创新人才基地校和朝阳区艺术教育特色校的13所学校的师生及现场特邀非遗传承人为孩子们带来了绒花、流沙笺、国画、剪纸、掐丝珐琅书签等传统文化展示和互动体验。

孩子们在各大体验区中畅游互动，不仅激发了他们对科技、艺术、体育的兴趣，也培养了他们的创新思维和实践能力。

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

活动现场。人民网记者 郝孟佳 摄

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部