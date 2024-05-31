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记者要有创新思维

2024年05月31日11:19 | 来源：“人民网+”客户端
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提要：创新思维最为重要。典型人物写作要打破习惯思维方式，善于用独特的视角去看典型，用比较新颖的笔法去写典型，尝试写作方式和表现手法上的突破。有新意，便可读。可读性强，才容易引起共鸣。

典型报道首先要可读。在驻地，不少读者，包括相当一级的领导干部都对记者说过几乎是同样一句话：现在的典型报道，有没有人读是关键。可读性强，才容易引起共鸣。

回望本报近年来刊登的不少优秀的、社会反响强烈的典型人物报道，如《护士日记》《司令退休以后》《新时代的中国工人许振超》等，深感典型人物报道要可读，要具备一种美感，有比较强的视觉冲击力，让读者读得下去，让受众在阅读中受到感染。直白的叙述，缺少感染力的文章，读者不愿看，宣传典型的愿望和记者的使命也很难实现。

首先要深入采访，舍得多花时间，真正走进主人翁的心灵，去看别人看不到的东西，去挖掘别人挖掘不到的故事和细节。从源头上增强典型报道的可读性。

最为重要的，是记者要有创新思维。创新是时代的主题。党报记者作为时代的“号角手”，应当走在时代的前列，具备敢于创新的魄力和勇气。体现在典型人物的写作上，就是要打破习惯的思维方式，善于用独特的视角去看典型，用比较新颖的笔法去写典型。一句话，要有所突破。要尝试多种写作方式和表现手法，力求使典型人物报道在思想、语言等方面有新意，使读者爱读。当然，优美的文笔，很强的文字表现力，不是一下子就有的，“冰冻三尺非一日之寒”，这需要长期的锻炼和积累。

四川省甘孜州瓦日乡乡长菊美多吉，2012年5月在工作岗位上因病殉职，年仅33岁。《人民日报》推出的“最美基层干部”专栏，将菊美多吉爱民为民的感人故事作为开栏之作，以唤起社会对基层干部多些理解支持，期待全面建成小康社会基层带头人不断涌现。

2013年3月27日～29日，连续刊发了三篇报道菊美多吉的通讯：《忠诚像雪山一样圣洁》《真情像哈达一样纯洁》《胸怀像草原一样辽阔》，体现了一个新时代基层干部敢于担当、善于担当的风采与形象。

这组报道在写作上最为突出的创新，是全部以第二人称叙事，营造一种报道者与主人公直面沟通的诉说氛围。如此打破常规的视角设计，不仅消弭了报道者与主人公的情感距离，而且使整个系列报道浑然一体，充满对菊美多吉的无限爱惜与款款深情。特别是放在对一位去逝的年青基层干部追记的语境下，第二人称的反复出现，使菊美多吉的故事更添哀婉，倍加感伤中也倍加感人。

附：

忠诚像雪山一样圣洁

——追记四川省甘孜州道孚县瓦日乡原乡长菊美多吉

刘裕国

3月26日，四川甘孜道孚县瓦日乡。满山遍野的桃花、杏花、俄茶花开了。入夜，三三两两的藏区百姓，手捧酥油灯，举目星空，用泪水为一位普通的基层干部——瓦日乡原乡长菊美多吉祈福。

他们一遍遍地唱着思念的歌：愿酥油灯照亮你远行的路，愿你来生不再短暂而忙碌……

33岁的你，魁梧壮实，激情满怀，却将人生永远定格在2012年5月19日凌晨……你把青春默默献给了高原，你用生命书写了一名藏族基层党员干部像雪山一样圣洁的忠诚。

把根扎在高原上

追寻着你的足迹，能读到你人生履历的每一页。

你的家乡道孚县木茹乡格村，一个祥和的藏家山寨。儿时，你就在雪域高原放飞梦想。冬迎雪花，夏顶骄阳，你每天步行十多里山路，在乡里读完小学和初中，又去四川省藏文学校翻译专业读书。在校园，你最爱唱“放飞梦想”。

2001年，俄茶花盛开的时候，专科毕业不久的你，成为县里的一名公务员。阿爸对你说：“去吧，孩子。牦牛追着雪山走，雄鹰迎着太阳飞。”

这年，你到了扎拖乡。2003年秋天，你在党旗下举手宣誓，成为一名共产党员。你说，要把一切交给党！把根扎在高原上！

面对艰苦，你没有离开过高原——

高原壮美，做基层干部却不浪漫。农牧民住地分散，要为他们办一件事，得经受山重水复、严寒酷暑的考验。同事们都说，你这个“愣头青”，接受组织安排从未犹豫，不论是去草原深处，还是去雪山脚下，一听召唤，被子一卷就出发……

藏房是你流动的家，你常常在农牧民家里一住就是十天半月。寒冬，室内零下20多度，早上起来，桶里的洗脸水结成冰。同事东秀大姐说，你从来不知道心疼自己，经常一锅饭吃3天。

面对危险，你没有离开过高原——

扎拖乡一到雨季就山洪肆虐，每次，你总是奋不顾身冲在前。山里面黑灯瞎火，山高坡陡，滚石如雷，你闷着头往村子里冲。“轰隆”一声响，一块大石头砸进拉嘎家房子，没把你吓退。组织抢救物资，转移村民，你用勇敢，保住了波罗塘村7户村民的生命财产安全。

雪域高原，冬季狂风骤起，积雪被卷得像沙漠风暴一样，天地蒙蒙，下乡的车分不清路面和悬崖。“鹰嘴岩”、“鬼招手”，这些地名是危险的代名词。死神距离你如此之近，一次出行，都可能与死神打个照面。

面对疾病，你没有离开过高原——

2008年，你由扎拖乡纪委书记调到龙灯乡任党委副书记、乡长。海拔越走越高，自然环境更加恶劣，可你没有怨言，没有动摇。

2009年，你在龙灯乡新村建设工地忙得没日没夜。一天，你已经十分劳累，还连夜把村民泽布发高烧的小女儿送到医院。第二天，龙灯乡卫生院院长冯林斌见你十分疲惫，硬是给你测血压——190/100ml，“那么高的血压还在这儿玩命！”冯医生几乎咆哮了。

“我这不还站在这里吗？”你却笑着说。

高血压常常折磨着你，头晕、胸闷。“调走吧”、“改行吧”，朋友们不止一次劝你，你总是淡淡一笑。

2010年，组织上考虑到你的身体，将你调到海拔低了1000米的瓦日乡工作。一到这里，你更像一个“拼命三郎”。修桥、铺路、调结构，老百姓的大小事，你都铆足劲去干。

随时随地传递温暖

你生长在高原，热爱家乡，希望雪山草原更壮美。2009年，四川省启动了“牧民定居和帐篷新生活”民生项目。你奔走相告，说要把党的关怀像彩虹一样挂在草原的天空，播撒在牧民的心里。

然而，改变落后的思想观念和习俗不是一件容易的事。

在龙灯乡牧区，有一位老阿妈，对建定居房不理解：“牛马跟着水草走，牧民跟着牛马走，千百年来都是这个理。”

你走到她跟前，跟她讲道理：“老阿妈，新政策不是不让牧民放牧，而是要提高牧民们的生活质量，不能总是居无定所。我们的帐篷漏雨漏风不说，生活设施也简陋。因为潮湿还害得80%的牧民患有风湿病，政府要给大家修新房子，新房子可以抗8级地震，大玻璃窗，亮堂得很，还有太阳能热水器……”老阿妈脸上终于露出了笑意。

你带领乡干部，辗转雪山草地，饿了就啃口干粮，渴了就喝口河水，深入牧民的帐篷，讲政策、做宣传，常常一待就是一天。

在你的努力下，龙灯乡按时完成了“牧民定居计划”，拉日村还成为四川省牧民定居示范点和四川省省级文明村。

莺飞草长的时节，走进拉日村，一座座漂亮的藏式小别墅装满欢笑，家家房屋上的炊烟，娓娓诉说着牧民的幸福新生活。

搬进新房的村民泽布感慨地说：“要不是菊美乡长一遍又一遍地做工作，我们现在肯定还住在又冷又潮湿的帐篷里。现在，我的孩子也能和城里孩子一样就近上学了。”

藏区群众说，你把党的政策装在心中，随时随地都在传递着党的温暖。村民来色卓玛每每谈到你，总会流下热泪：“菊美对家中的困难总是尽力帮助。孩子入学后他一直资助，经常给孩子送衣服，送文具。”

你常说：“雪怕太阳花怕霜，人间最怕没学上；没有知识的人就像没有香味的杜鹃花。一定要让孩子上学，成为对家乡对国家有用的人。”

2009年，四川省开始实施藏区“9+3”免费职业教育计划。你四处动员，还从规范学生的档案户籍入手，确保每个学生都能按时入学。

如今，经你动员参加“9+3”职业技术教育的学生陆陆续续走上了工作岗位。他们心里明白：能有今天，多亏了菊美多吉叔叔的一片热心。

最后一刻激情燃烧

农牧区多少群众说，你是个大忙人，一年到头奔跑的脚步不停息。

住上定居房，后续发展成了当务之急，牧民们的心思被你一眼看穿。你想出了“卧圈种草”的好点子。

你带上帐篷，带上干粮，带上水壶，和畜牧局的同志策马奔驰在草原。你的足迹遍布龙灯乡495平方公里的牧场。看现场，做规划，选圈址，定草场……春夏多养草，冬季多储料，让牦牛越冬照样长膘。“卧圈种草”让每户牧民年均增收一万元。

你刚到扎托乡的时候，国家实施农村电网工程。为了早日启动项目，你带领测量队，背着几十公斤重的测量工具，每天走20多公里山路，汗水湿了衣背，双脚起了血泡。

你像一只被鞭子抽打着的陀螺，全身心旋转，无悔地扑向大地。

2012年5月18日。川西高原，莽莽苍苍。早晨，天空下着小雨，弯弯山道，黄泥、碎石、坑洼，正在修建的路很难走，可你，骑上摩托对自己说：快些，再快些！瓦日乡尧日村的结构调整、鲁村的春播落实、全乡太阳能安装接洽……都在你今天的日程表里。

上午，你到尧日村召开村组干部会。你提出，良种洋芋、生猪养殖、大棚蔬菜，增收致富来得快，应大力推广。

中午，头又痛起来了，同去的干部知道你患有严重的高血压，都劝你先去看看病，但你想到眼下群众的事更急，听不进大家的劝阻。

下午，你又赶着去鲁村走访。高原一场雨，正是播种好时机，你挨家挨户问：青稞种了么、洋芋种了么、油菜种了么、胡豆种了么……

忙到晚上8点，乡亲们留你吃饭，你却急着赶往县城。见你太疲惫，脸色发白，大家都担心你的病，劝你在村里住下来。“不行，全乡安装太阳能热水器的事急，今晚和县城建局、施工方要开协调会，我必须去。”

就这样，你在老乡家里吃了两个韭菜包子，喝一碗霍麻汤，又赶往道孚县城。等忙完这件事，已近夜里12点，你对司机扎西多吉说：“就在车上凑合吧，天一亮还得赶回乡里。”

你太累了，和衣躺在汽车后排座上。早晨6点，手摇转经筒的老阿妈从车边过，转经筒的“呜呜”声惊醒了扎西多吉，却没有唤醒你。此时，你的手，比夜还要凉。

你被送到医院抢救……医生说你是突发脑溢血，大约凌晨两点就不行了。

你在连续拼搏16个小时后，交出了生命的最后时刻表。

你用挑战生命极限来书写忠诚，向党和人民交出了完美的答卷。

你的生命虽然短暂，但人生的句号画得圆满。

（原载《人民日报》2013年3月27日）

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

（选自《人民日报记者说：典型人物采访与写作》，未经许可，不得转载。）

(责编：耿聪、熊旭)

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