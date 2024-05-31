提要：事必真、话必真，用第一人称的写法这方面一点都含糊不得，必须坚持“宁伤精彩，不失真实”的原则。第一人称写法也不能简单理解为坚持原汁原味，要对采访精心梳理，下功夫提炼，表述时还要认真打磨。

《老马的“基层工作经”》刊出后受到好评，中央有关部门专门组成调研组，来重庆调研“老马工作室”的经验。

这篇报道如果说有一些特色的话，采用第一人称的形式应该算一个。从确定用第一人称，到文章的构思和材料的组织，再到编辑见报，我们对尝试用第一人称增强报道的贴近性有了一些新的认识。

第一人称写法，要符合采访对象本身特点

得知本报开设“教育实践活动中的共产党员”栏目，重庆分社重点推荐了扎根基层、从事人民调解工作25年、成功调解各类矛盾纠纷2000余件的老党员马善祥。仔细研究老马的事迹材料后，我们在采访前就确定了用第一人称写法。原因有两个：一是老马是做调解工作的，非常善于跟群众交流，能聊、会聊、善聊是他与其他采访对象的区别所在；二是尝试把人物报道写得更有贴近性。受本报不少体现文风转变的好稿启发，我们决定在贴近性上再下下功夫，人物能聊，我们就听他聊，于是就有了“听‘老马’聊做基层群众工作”这个初稿题目。

采访老马时，我们没有设置太多的提问框架，而是鼓励他多讲，只要是跟群众打交道、做群众工作的酸甜苦辣，尽可敞开“聊”。老马也确实聊出了东西，让我们获得了大量第一手资料，也捕捉到采访对象原汁原味的语言素材。稿件见报后，重庆日报一位高级记者在与我们交流时说，老马跟群众聊，记者听老马聊，这种报道方式很适合体现人物特色。

第一人称写法，更要在梳理提炼上下功夫

写人物，要在采访的基础上进行梳理提炼：一是根据稿件主题，梳理出支撑文章结构的框架，二是提炼出人物有特色的闪光点。第一人称写法，要求这种梳理提炼既要原汁原味，还要紧扣主题并体现新闻性，更需下足功夫。

根据对栏目要求的理解，我们确定了稿件主题，不是从介绍一位优秀人民调解员的角度写他的“调解经”，而是要扣住教育实践活动，写他如何做好群众工作。我们梳理出四个方面：带着感情做群众工作、做群众工作要出于公心、面对群众小事工作不打折和变被动为主动为群众排忧解难。

框架出来了，继续梳理典型事例和典型语言素材。在这个过程中，我们严格把握两个原则，一是坚持原汁原味，二是所有的事例认真进行核实。

对照见报稿，我们感觉到，原稿梳理的内容基本上做到了扣题和有特色，但提炼还不够。如，原稿的小标题“雪中送炭更能体现干部对群众的感情”，见报时改为“困难群众生活过得去，干部的良心才过得去”；原稿“做好群众工作，一定要出于公心，做到公平公正”，见报时改为“碰到矛盾问题，不能推更不能躲”。见报稿的修改显然更简洁、更有贴近性。由此认识到，第一人称的写法梳理是基础、提炼是关键。

第一人称写法，更要“宁伤精彩，不失真实”

人物报道中，采访对象所做的事、所说的话，必须真实。相对于其他人物报道，第一人称的写法在这方面更是一点都含糊不得。拿这篇稿子来说，如果报道出来后，老马看到后提出“这不是我说的话”，或者群众读到后感到“这不是我们所认识的老马”，不但没有起到正面的宣传效果，反倒损害了媒体形象。所以，我们在一开始就确定了“宁伤精彩，不失真实”的原则。

初稿完成后，我们首先反馈给老马所在的重庆市江北区观音桥街道党工委，请他们对事例的真实性提出意见。然后又专门找到老马，认真征求他的意见。老马表示，都是他的原话，但有的话感觉不如用另外的话好，提出修改意见，我们尊重了他的想法。尽管从新闻的角度，修改后的稿件有些地方可能不如初稿“精彩”，但我们心里踏实了：稿件内容不会引发任何问题。

原稿2000多字，见报稿约1200字，不仅没有伤筋动骨，而且就像老马本人一样，更干练，更有精神了。可见，把第一人称写法简单地理解为坚持原汁原味还不够，还要下功夫梳理提炼，要在表述上认真打磨，这样“磨”出来的稿件才会焕发光彩。

附：

老马的“基层工作经”

王建新 崔佳

走进重庆市江北区观音桥街道办事处，进门就看到“老马调解工作室”的大字“招牌”。老马大名马善祥，57岁，党龄35年，从事人民调解工作25年，成功调解各类矛盾纠纷2000余起。

老马很忙，凑他得空，他和记者聊起“基层工作经”。

面对群众的小事儿，工作一点不能“打折”

有人说做群众工作难，我的看法是，对群众感情不真不深，做起来肯定难，用心用情去做就不难。我们这个岗位，接触家庭纠纷特别多，感情、财产、赡养矛盾，乃至生活挫折等，什么都有。

就在3天前的下午，我这儿吵吵嚷嚷来了6个人，一对再婚老两口和他们各自的孩子，子女为两套农转非安置房产权问题产生了矛盾。照法律这案不难断，但我为这事却花了4个多小时。凭经验我判断，提出无理要求的一方未必不知道自己的想法说不过去，但明知故犯，说明这个家庭不够融洽。所以，我既讲道理依法“断案”，更和这一家子推心置腹，聊家庭，聊亲情，最后他们在房屋调解协议上签了字，谈笑着离开了调解室。

20多年来，我的工作日记记了130多本，其中很多都是这样与群众关联着的小事儿，但我工作一点不“打折”，成就感也一点没“打折”。

困难群众生活过得去，干部的良心才过得去

到我这儿来的，相当部分是困难群众，要求低保医保啦，申请困难救助啦，诉求合法权益啦，对他们来说都是大事儿难事儿。与锦上添花比，雪中送炭更体现干部对群众的感情。

解决群众困难，具体说就两条，一是感情，要对群众的难处和期盼感同身受；二是行动，要尽最大努力帮助群众解决具体问题。有一年春节前，桃源社区一名70多岁的刑满释放人员找到我们反映生活困苦。我们先拿出几百元让老人过了年，然后几经商量，由街道与老人儿子共同承担费用，让老人住进了敬老院，我后来又先后3次送给老人500元零花钱。老人很感动，我心里也感到很踏实。

天天接触群众，谁来了我都认真接待，但碰上困难群众的事，我会更加上心，只要能说得上理的，钻牛角尖也要想法子帮着解决。困难群众生活过得去，干部的良心才过得去。

碰到矛盾问题，不能推更不能躲

化解矛盾纠纷，是基层群众工作绕不开的重点。碰到矛盾和问题，不能推、不能躲，要第一个上。在老百姓看来，应付问题就是形式主义，不解决问题就是官僚主义。

有时群众工作不好做，难就难在“利益调整”。化解矛盾，只要出于公心公道，讲理讲情，群众是通情达理的，问题就不难解决。去年，望海花园小区车位租金上涨，引发业主强烈反对。赶到现场后，我先劝说业主们冷静，表示一定协商解决问题。之后立即对周边另外6个居民小区车位租金水平详细调查。第二天协调会上，我摆事实讲道理，最后业主理性看待租金上涨，物业也适当下调了租金，双方达成共识。

在工作中，我把经常碰到的一些矛盾归纳成征地、拆迁、物业纠纷等10类，并总结出了处理的各种办法。

过两年我就退休了，还要继续为大伙儿服务。共产党员为百姓办实事，不是一阵子，而是一辈子。

（原载《人民日报》2013年8月26日）

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

（选自《人民日报记者说：典型人物采访与写作》，未经许可，不得转载。）

(责编：耿聪、熊旭)