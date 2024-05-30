本报深圳5月29日电 （记者程远州）近日，广东深圳市人社、公安、发改等部门联合推行“人才引进入户一件事高效办”政务服务改革，实现人才引进入户全流程网上办理。该服务系统已于5月22日全面上线运行，首批适用人员为应届毕业生和留学回国人员。

外地人才入户深圳涉及人社部门“资格核准”、发改部门“入户指标申领”、公安部门“户口迁移”等多项业务。近年来，深圳已多次优化人才引进入户办理流程，2018年实现应届毕业生接收资格审核快速审批，2019年扩展至各类人才引进资格审核快速审批全覆盖。2023年户口迁移实现“跨省通办”，但申请人仍需携带材料前往公安机关办理入户手续，整个流程耗时至少一周。

深圳通过人才引进入户业务办理系统与全国户籍人口管理数据库的对接共享，实现数据无缝有效调取，原线下户籍迁移业务由“群众跑腿”改为“数据跑路”，真正实现人才入户业务全流程网上办、实时办。

“从试运行情况来看，如申请人符合条件，从其提出申请到成功落户深圳，最快半小时即可办结，办理周期大幅缩短。”深圳市人社局相关负责人说。本次改革还同步简化了申报信息填报流程，依托广东省政务服务网、“i深圳”等政务服务平台的统一身份认证和用户管理能力，增强各部门系统业务衔接，信息材料一次性采集提交，全流程、各部门共享；在信息采集时，减少姓名拼音、婚姻状况、户口性质、民族、随迁子女数等信息录入，减少户口本、户籍证明等材料提交，信息采集精简率达到20%以上。

深圳市人社局相关负责人表示，深圳将继续强化技术、业务和数据融合，打造更多“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务”联合审核、并联审批的业务场景，进一步提升服务质量和行政效能。

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 10 版）

(责编：李依环、郝孟佳)