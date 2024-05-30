新华社北京5月29日电 “核心价值观百场讲坛”工作座谈会29日在京举行。

会议指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把培育和践行社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程，作出一系列重大部署，采取一系列重大举措，推动社会主义核心价值观在全社会广泛弘扬和践行。“核心价值观百场讲坛”自2014年启动以来，紧密结合学习贯彻党的创新理论，深入宣传阐释社会主义核心价值观，面向基层、贴近群众，有力促进了核心价值观的认知认同和践履笃行。

会议强调，面对新时代新征程的任务要求，必须深入学习贯彻习近平文化思想，持之以恒推进社会主义核心价值观建设，为中国式现代化提供强有力的价值引领和精神支撑。要坚持落细落小落实，持续强化教育引导、实践养成、制度保障，充分发挥中华优秀传统文化滋养作用，更好培养担当民族复兴大任的时代新人。

会议强调，“核心价值观百场讲坛”已经成为重要品牌，要不断创新和改进工作，提升思想文化含量，增强针对性贴近性，丰富内容产品供给，加大组织保障力度，推动社会主义核心价值观建设走深走实。

据了解，“核心价值观百场讲坛”由中宣部宣教局、光明日报社共同主办，10年来共举办141场宣讲活动，覆盖31个省区市和新疆生产建设兵团。

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)