原标题：北京建筑大学大型多功能振动台阵实验室落成

29日，北京建筑大学大型多功能振动台阵实验室（以下简称“实验室”）顺利通过专家组成果验收，标志着这项历时9年、投资近3亿元的重大科技基础设施全面建成。

据了解，实验室总建筑面积5300平方米，包括振动台区域和静力试验区域，共建设4台三向六自由度多功能振动台。振动台单台台面尺寸为5米×5米、载重60吨、频率范围0.1—100赫兹，可在满载情况下进行地震和振动模拟。

除了多功能振动台，实验室建设的L形大型反力墙也突破了现有国内高校同类墙面高度的上限，可以为6层楼高的足尺结构模型提供抗震试验研究。实验室屋顶采用天窗设计，在开启状态下能够满足超30米振动台模型的实验需求。

此外，实验室建成两条长度为55米和30米的导轨。4台多功能振动台安置于导轨内，可在导轨任意位置移动。其中，2台多功能振动台还可跨轨道移动，实现多种形式组合使用。

北京建筑大学首席教授、大型多功能振动台阵建设领导小组执行组长李爱群表示，自由组合的台阵联动模式，可满足不同工程的各类试验需求。尤其是4台多功能振动台既可以单独控制，也可以双台、3台或4台组成台阵系统进行联动，最大程度发挥实验室抗震性能检测功能。

截至目前，该实验室已参与完成包括“华龙一号”“国和一号”等国家重大工程建设项目和山西应县木塔加固、清华大学老图书馆抗震加固等古建保护项目在内的20余项抗震性能与振动台模型试验。作为重大科技基础设施，该实验室全面建成后，将面向国内外科研团队开放共享。

北京建筑大学党委书记郑宇表示，学校将以实验室落成为契机，进一步建立健全科技攻关体系，加强有组织科研，在韧性城市、城市更新等方面组织优势力量开展技术攻关和工程实践，着力破解建筑抗震等领域“卡脖子”难题。

（记者何亮）

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