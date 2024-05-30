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海内外2048名青年博士应邀访晋

2024年05月30日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：海内外2048名青年博士应邀访晋

“希望通过此次活动，我能够亲身体验山西太原的独特魅力，计划借此机会深入了解太原的人才政策、历史文化及产业发展。”29日，在太原武宿国际机场，哈尔滨工程大学博士钟佳琦兴奋地说，“如果条件合适，我非常愿意留在太原。”

当日，“2024年青年博士太原行”活动在山西潇河国际会议中心启动，来自海内外300余所知名高校的2048名青年博士齐聚太原，寻找创业创新机会。

这次青年博士太原行，是山西省“人到山西好风光”人才宣介活动的重要内容。此前，太原市在沪上向全国青年博士发出盛情邀约，诚邀大家携手“并”行，“博”览太原。据悉，“2024年青年博士太原行”将通过举办路演沙龙、调研行、文博行、双选会、城市体验等，向青年博士介绍太原人才政策、薪资待遇、产业体系、发展前景等，以最大诚意回应博士关切，努力吸引集聚更多青年才俊在晋创业就业，为培育发展新质生产力、加快推动高质量发展提供人才支撑。

为留住用好博士，中央企业、中央驻晋单位和山西省属企业、高校及科研院所、医院、事业单位等168家用人单位，一次拿出3420个岗位，用最大诚意吸引广大青年英才选择山西、扎根山西，共创美好未来。

近年来，山西省委、省政府深入实施新时代人才强省战略，完善“引育留用”全链条，全力打造人才生态的“绿水青山”，努力让各类人才创造力竞相迸发，让更多“千里马”在三晋大地竞相奔腾。

 （记者赵向南）

(责编：郝孟佳、李依环)

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