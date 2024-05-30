原标题：1.2克微型机器人可“爬”出复杂轨迹

29日，记者从哈尔滨工业大学（深圳）获悉，该校机电工程与自动化学院李兵、李曜教授团队，以海豹踱步跳动为灵感，在微小型机器人领域取得重要进展，开发出仅重1.2克微型爬行机器人。相关研究成果发表在《先进科学》上。

“我们的灵感来源于海豹踱步跳动方式。”李兵解释，这种方法可以让单一电机驱动的刚体机器人实现直行、弧行、转向等灵活运动。

李曜介绍，他们引入了一项名为“偏心力驱动的多方向运动传递”的创新技术。基于该技术，机器人仅需4个零件，便可以灵活“爬”出复杂的运动轨迹。

科研团队发现，微观运动的周期特性改变，直接影响机器人的宏观运动轨迹。因此，科研团队通过改变驱动电压，调节电机产生偏心转速，控制机器人形成不同宏观轨迹。

“微型爬行机器人具有体形小、质量轻的特点，可以在管道巡检与监测、复杂仪器内部检修等工业领域发挥重要作用，也可以在公共安全检查与排险任务中展现特有优势。”李兵介绍，在医学领域，该种机器人的传动技术也可以拓展微创治疗工具的使用场景。

（记者罗云鹏 通讯员谢梁晖）

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