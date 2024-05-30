本报香港5月29日电 （记者冯学知）香港特区政府创新科技署28日举办“产学研1+计划”签署仪式，公布“产学研1+计划”首批24个资助项目，并与项目代表签署备忘录，期望借此激励产学研协作，推动“从1到N”的科研成果转化和产业发展，促进香港新质生产力加速发展。

计划首轮共收到94份申请，最终24个项目获“产学研1+计划”督导委员会建议资助。首批24个项目的资助总额超过10亿元（港币，下同），资助范围涵盖健康及医药科学、新材料及新能源、人工智能及机械人、电机及电子工程、先进制造、中医药等领域。

香港特区政府创新科技及工业局局长孙东表示，特区政府致力于加强中游和下游产业发展，聚焦生命和健康科技、人工智能和数据科学，以及新能源和先进制造业，过去两年已成功推动超过100家重点科技企业落户香港或在港扩展其业务。他期待24个受资助项目能惠及香港的创科生态，带动“独角兽”企业的诞生。

“产学研1+计划”由香港特区政府2023年10月正式推出，旨在释放本地大学科研成果转化和商品化的潜力，促进政府、业界、大学及科研界的相关合作。该计划获100亿元拨款，以配对形式资助不少于100支来自香港特区大学教育资助委员会资助大学的研发团队，每个获批项目可获1000万元至1亿元不等的资助。

(责编：李昉、郝孟佳)