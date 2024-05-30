甄 文

英国伦敦大学学院教学楼。

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据英国大学招生服务中心（UCAS）数据显示，2023年英国本科总申请人数中中国内地学生申请人数占比突出，中国内地申请者人数自2014年以来增长了175%，中国内地是英国高等教育最大的本科生源地。想去英国读本科，有哪些课程信息需要关注呢？

“虽然商科专业比较热门，但我的兴趣爱好比较文艺，喜欢画画、书法等，所以选择了更适合我的景观建筑专业。据我所知，英国谢菲尔德大学建筑专业有不少优质的教育资源，这是吸引我前来就读的重要原因。”留学英国的陈子鹭分享了自己的选校初衷。

日前，启德教育在北京发布《2024英国本科留学报告》，其中数据显示，近年来，中国留英本科学生在学科选择上呈现出多元化趋势。商业与管理、工程技术、社会科学等热门领域依旧备受关注，但社会科学、创意艺术和设计、物理科学及计算机等专业的申请量也在逐年攀升。

在选择留学英国的大学时，学生需要考虑哪些因素？启德教育相关专家表示，英国高校众多，大学的历史和声誉、教学质量、科研实力、学科优势等都应纳入考量范围。牛津大学和剑桥大学作为英国高等教育的出色代表，其本科申请与录取过程备受关注。这两所世界级学府在选拔学生时，既重视学术成绩，又看重综合素质和潜力。

除了牛津和剑桥外，英国还有许多其他优质高校值得学生关注。例如，伦敦大学学院在多个学科领域都有着显著的优势和卓越的教学质量。其社会科学、人文科学、自然科学和工程技术等领域的课程都有好评。而曼彻斯特大学则在商科、数学科学、工程与技术以及社会科学等领域享有美誉。对于喜欢艺术和设计的学生来说，伦敦艺术大学、爱丁堡艺术学院等艺术院校是不错的选择；对于希望深入研究物理科学的学生来说，剑桥大学、帝国理工学院等理工科院校则具有吸引力。

就读于曼彻斯特大学的李章铭看中了学校的专业知名度。他说：“曼彻斯特大学的建筑学专业全球排名前列，且科研资源丰富，项目实践机会众多。我认为来此留学可以学到扎实知识，培养出真本领。”

在申请英国本科时，学生需要了解关键的申请注意事项。首先，A-Level课程、IB（国际文凭）和AP（大学先修课）课程是主要的课程体系。A-Level课程相当于国内的高考，可用于申请英国的所有大学，包括G5院校（牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院）。IB课程虽然录取人数较少，但同样为申请英国本科提供了一条有效途径。此外，英国本科留学还提供了多种升学途径，如高考成绩直接申请、预科课程、国际大一等过渡性课程，为学生提供了更加灵活多样的选择。

其次，学生需要了解不同大学对申请者的录取偏好和要求。例如，在冲刺知名院校如G5时，除了出色的学科成绩外，高含金量的竞赛经历、一定的科研能力和优秀的实践能力也是录取的重要因素。因此，学生在选择课程体系时需要根据自己的实际情况和兴趣进行权衡。此外，一些大学还要求申请者提交个人陈述、推荐信等申请材料，以全面了解申请者的背景和能力。

最后，学生需要关注英国本科的录取流程和申请时间。一般来说，英国本科的申请时间通常在每年的9月至次年1月之间。学生需要提前了解各大学的申请截止日期和录取流程，以便及时准备和提交申请材料。同时，学生还需要关注签证申请和住宿安排等后续事宜，以确保顺利入读英国大学。

(责编：李昉、郝孟佳)