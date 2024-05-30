本报记者 周姝芸

美国霍奇基斯中学校内景色。

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“今年暑假，我打算送孩子去参加美国高校的夏令营，提前感受海外学习生活。”刘女士说，她的孩子目前在成都上初中，之后有去美国高中留学的打算。“据我了解，美国的高中从9年级（相当于国内初三）就开始了，如果在9年级入学，学生可以完整体验美国高中4年的生活，未来申请美国高校时，连续的教育经历是竞争优势之一。”

日前，新东方发布《中国学生出国留学发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》中数据显示，近年来，留学趋向低龄化，在高中阶段萌发留学意愿的人群占比上升。此外，在留学前就有海外学习经历的人群占比逐年上升，越来越多的学生选择通过海外学习项目丰富个人背景经历，为之后的留学申请打下基础。

随着低龄化留学趋势明显，很多学生在中学阶段奔赴国外。那么，中学阶段留学有哪些问题需要关注呢？

“来到陌生的环境，不仅要面对新的教学方式、课程内容，还要独自去面对许多新鲜的事物和生活诸多挑战，内心难免忐忑。”在英国上中学的王明越说，“我认为可以多和国内的家长、朋友沟通，遇到问题向他们寻求帮助。还可以多参加校园运动项目，这样可以结交到更多朋友，融入新的环境。”

在美高上学的王雨馨有相同体会。她说：“留学刚开始我对新环境不太适应，班级里只有我一个中国人，我口语不流利，难交到朋友。后来，我参加了学校组织的冰球队，冰球运动很有意思，我不仅锻炼了身体，也交到了志趣相投的好朋友。”

中学阶段出国，不少家长有是否前去陪读的考虑。据新东方相关专家介绍，这个问题需因人而异。目前新加坡、澳大利亚及新西兰等英联邦国家对家长陪读都提供了相应的政策支持。例如，新加坡是世界上唯一将陪读签证写在法案里的国家，孩子的直系女性家长可申请陪读至孩子16周岁。家长赴新加坡陪读的第二年，可以合法打工或者工作，这样既可以照顾家庭，也可以兼顾个人事业。

不过，并不是所有国家都支持和鼓励家长前来陪读，美国、加拿大以及德国、法国等欧洲国家均未对留学生父母设置陪读签证，家长只能通过其他类别签证，比如申请旅游、探亲等代替陪读。这类签证一般允许停留的时间不长，在这些国家留学，许多中学阶段学生会选择寄宿中学或寄宿家庭入住。

此外，刘女士还对孩子的留学安全问题相当关注，她说：“这几年网络电信诈骗事件时有发生，尚不成熟的留学生由于不熟悉当地法律、缺乏社会阅历常常成为电信诈骗主要目标。还有一些在国内的父母，接到电信诈骗出于着急，落入圈套，家庭蒙受巨大损失。因此，在出发前，我和孩子都要对留学安全有详细了解。”

(责编：李昉、郝孟佳)