曾 勇 游智宇

乘坐专列的孩子们与研学教官合影。

广铁集团供图

随着汽笛一声长鸣，Y836次列车从湖南祁阳车站缓缓驶出，一路向韶山驶去。这是今年广铁集团开出的第20趟“我的韶山行”旅游专列。

近年来，湖南省韶山市充分利用红色文化资源，做好文化与旅游的融合。在这里，游客不仅领略着祖国的大好河山，也感受着厚重的历史和民族情怀。

在众多旅游项目中，广铁集团推出“我的韶山行”红色旅游专列受到学生喜爱。广铁集团发挥铁路运输优势，打造移动课堂，让广大学生在旅途中有所感悟、有所收获。自3月23日开行今年首趟“我的韶山行”红色旅游专列以来，广铁集团已通过专列的方式运送2万名中小学生往返韶山。

“我们精心装点了车厢，还为每一位研学青年学子发放‘我的韶山行’文创纪念票卡，让学子一走进车厢，便能感受到浓厚的红色文化氛围。”负责旅游专列组织的广铁铁青文旅集团韶山培训公司党总支书记杨帆介绍道。

旅游专列在铁道线上飞驰，车窗外阳光正暖，远山翠绿；车厢内，同学们“斗歌”“赛诗”“答题”，欢笑不断。

“我们在每节车厢都配置了研学教官，每个车厢都是一个移动的教室，在专列上同学们通过竞猜上下句、诗词接龙、聆听宣讲等方式开展研学活动。”杨帆说。

“这样的学习方式既有趣又生动，让我们对革命历史、红色文化有了更加深入地理解和认识，是一次难得的学习体验机会。”祁阳市第四中学王子皓同学说。

为开好这趟旅游专列，担当列车值乘任务的长沙客运段长沙综合车队精心抽调业务骨干担当乘务工作，从列车安全检查、卧具整备、餐食供应等方面认真准备，为学生做好服务和保障。

娄底车务段韶山站加强客服设备设施排查整治、客票基础数据维护、站场卫生清洁等服务，优化安检、进站组织，设置宣传展板、研学标语等措施，营造浓厚的研学氛围。

“结合学生旅客特点，我们加强车上安全引导和现场防范。针对门窗处防夹伤、接热水防烫伤以及行走防摔伤等安全隐患，我们及时向学生重点提醒，加强车内巡视检查和广播安全宣传，途中做好卫生保洁，为学生提供舒适整洁的旅途环境。”长沙客运段团委书记李崚钰说。

据了解，湖南省今年计划组织省内约30万名学生参加“我的韶山行”红色学习教育活动，其中将有近15万名学生乘坐火车奔赴韶山。为满足学生出行需要，广铁集团今年将开行100趟左右学生旅游专列往返韶山。

除红色研学游外，韶山市还不断升级旅游业态，先后开发了红色演艺、红色文创等多种特色IP产品。如今，来韶山旅游，除了参观展馆、打卡景点，游客还可以看大戏、赏非遗、住特色民宿，韶山正成为很多游客重温红色历史、传承革命精神、赓续红色血脉的旅游目的地。

(责编：李昉、郝孟佳)