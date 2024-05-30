本报北京5月29日电 （记者吴月）教育部日前印发通知，部署各地教育部门和招生考试机构联合网信、公安等多个部门和多家互联网平台，深入开展“2024高考护航行动”。

通知要求，要全力做好考生综合服务保障、考试招生宣传引导、志愿填报咨询、优化考试环境等各项工作，着力解决考生和家长急难愁盼问题。据悉，2024年高考期间，各地教育部门和招生考试机构将会同有关部门进一步强化服务举措，为考生提供考试期间出行、食宿、医疗卫生、噪声治理等多方面服务保障，为残疾人等特殊困难群体参加考试提供合理便利，充分体现对考生的关心关怀。持续开展“清理涉考虚假公众账号”“点亮涉考官方机构网络标识”“净化考点周边环境”等多个专项行动，积极营造良好考试环境。

考后，各地将积极开展志愿填报服务，组织实施志愿填报咨询服务活动，结合本地实际，建立并完善志愿填报参考信息服务系统，通过贴近学生的方式，围绕考生和家长关心的专业特点、人才培养、行业发展、就业前景等情况进行深入解读，大力开展线上线下志愿填报咨询活动，不断强化服务覆盖面和吸引力。

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 12 版）

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