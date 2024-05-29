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打造“数智北邮”！北京邮电大学发布最新措施

2024年05月29日11:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月29日电 （记者孙竞）日前，北京邮电大学召开教育数字化工作会议，发布《北京邮电大学关于加强教育数字化工作的十条措施》，提出深化推进数字教育工程、业务数字化和数字教育资源供给，提升数智服务效能，建设数字孪生北邮融合平台。

记者了解到，北邮数智赋能将聚焦在四个方面：一是打造人才培养新范式，打造支撑“教-学-管-评测”五位一体的教学云平台，建设大模型和知识图谱双驱动的自适应学习平台，试点未来学习中心建设；二是引领自主创新新未来，探索科研创新和数智校园应用循环赋能机制，开展教育数字化研究工作；三是激发师生成长新活力，建设学生成长一体化服务平台和教师职业发展服务平台，优化校友服务系统，研发场景通用的智能问答平台；四是开辟协同开放新空间，推动 ICT 领域多语种版本在线课程建设，服务“数字教育出海”。

据介绍，未来，北邮在校学生可以根据教学云平台提供的数智教育指引，充分利用智慧教室、智慧实验室提供的高效学习设施，根据基于专业课程知识图谱的学习路径个性化建议，自主高效地完成全周期学习。同时，还能够参与学校数智赋能案例的规划设计与建设运行，获得科研创新所需要的高等教育场景和真实试验环境、智算能力。

(责编：李昉、熊旭)

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