人民网北京5月29日电 （记者孙竞）日前，由中国教育发展基金会主办、人民教育出版社承办的“医教协同，塑造心理健康教师发展新动能”——中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划心理健康教师培训项目（第二期）在广州正式开班。来自中西部23个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的350位中学心理健康教师参加本次培训。

中国教育发展基金会副秘书长魏若介绍，2023年10月，在教育部体育卫生与艺术教育司、国家卫生健康委员会医政司的指导下，由中国教育发展基金会、国家心理健康和精神卫生防治中心、教育部学生服务与素质发展中心联合发起设立“向阳花学生心理健康促进行动”公益项目，旨在通过“医教协同”新模式，分阶段开展教师培训、宣传倡导、课题研究、典型案例遴选、心理援助等工作，塑造学生心理健康新动能，夯实学生德智体美劳全面发展的心理基石。“励耕计划”心理健康教师系列培训是“向阳花学生心理健康促进行动”系统工程的重要组成部分，依托体系化和专业化的培训，引领和助力心理健康教师开启专业成长的新旅程。

人民教育出版社副总编辑李海东表示，结合当今心理健康教师工作中的真问题、真难点，人民教育出版社培训工作团队重点围绕“医教协同”“实践导向”“同伴互助”“成果生成”四大课程特点，努力打造有温度、有深度、有广度的心理健康培训体系，为心理健康教师提供“止渴”又“解渴”的专业助力。

记者了解到，本次培训汇聚了广州医科大学附属脑科医院等专业医疗机构，华南师范大学、广州大学、广州各区教研机构等心理专家智库，以及广东实验中学、华南师范大学附属中学等一线心理名师的专业力量，围绕心理危机应急处理、心理问题识别与干预、复学返校学生指导、学校心理健康教育工作机制、心育活动设计与实施、心理测量与应用、家庭治疗方法及心理教师自我关爱等主题设计体系化课程。培训还将组织参训教师走进广州大学附属中学、广东广雅中学等6所心理健康特色学校，进行现场教学和经验交流。

据悉，本次在广州举办的“中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划心理健康教师培训（第二期）”，是继第一期北京培训之后的第二站，并将于2024年7月在昆明开展第三期和第四期。在培训期间，项目还为更大范围的心理健康教师提供全年线上心理健康课程进行辅助学习。预计将有中西部1400名中学心理健康教师分批次参加线下培训，万余名心理健康教师同步进行线上学习。

(责编：李昉、熊旭)