原标题：安徽农业大学：科技小院培育“带不走”的人才

“自2018年起，我们学校一直扎实推进科技小院建设。截至目前，学校已建成128个科技小院，覆盖全省16个地级市64个县区，在江淮大地孕育出多个‘创新之果’。”5月10日，安徽农业大学（以下简称安农大）研究生工作部副部长姜家生接受记者采访时说。

日前，安农大资源与环境学院副院长、安徽庐江灵台水稻科技小院首席专家叶新新，正带领研究生在科技小院开展夏季水稻肥料和新品种秧苗的准备工作。

安徽巢湖污染的部分原因是施肥后农田里的水流汇入巢湖。当地政府向安农大求助，希望改善水质。如何在不影响收成的前提下改善水质成为叶新新等人的课题。

2023年，叶新新带着5名教师和6位研究生，来到合肥市庐江县同大镇灵台村创建了水稻科技小院，开展有机肥、绿肥还田等研究。依托科技小院，他们租赁了22亩农田开展田间试验，并验证了在有机替代条件下进行种植结构调整可以减少农业污染和增加农作物产量的结论。

5月9日，尽管春茶已经下市，但安徽岳西茶叶科技小院里仍是一派繁忙的景象。小院首席专家、安农大茶与食品科技学院副教授陈琪，正在与学生一起制作新创制的红茶——“头陀伽玛茶”。

岳西茶叶科技小院位于岳西县头陀镇，主要为当地提供茶园科学管理、茶机升级更新等服务。小院自2022年成立以来，成功研发了一种制作红茶的新工艺。这种工艺可以增加红茶中有利于调节情绪和促进睡眠的伽玛氨基丁酸。目前该工艺已申请专利。

在陈琪看来，科技小院还推动了安农大研究生及当地农业人才培养。“2023年，我们通过线上线下开展多场培训，共计培训农民430人次。”陈琪说，先后有来自安农大8名研究生来到小院，根据各自的研究方向为一线提供科技服务。

截至目前，安农大共有286位教师和412位研究生进驻科技小院，培训各类农业人才7000余名，为乡村培养出了一支“带不走”的高素质人才队伍。

此外，安农大建成了安徽乡村振兴战略研究院、智慧农业研究院、绿色发展研究院等7个“大院”，实现了小院与大院联动。姜家生表示，学校坚持“一线建小院，小院筑大院”的核心理念，秉承“哪里有需求，就在哪里建”的原则，帮助解决一线难题。

安农大党委常委、副校长操海群表示：“学校将继续强化战略导向，集群布局，服务乡村全面振兴和农业农村现代化，努力把科技小院建设成为高质量发展研究院和乡村振兴人才库。”

（记者 洪敬谱）

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