原标题：东北林业大学 成立海南国际学院

5月中旬，东北林业大学海南国际学院在海南陵水黎安国际教育创新试验区正式揭牌成立。

东北林业大学地处我国最大国有林区的中心——哈尔滨市，是一所以林科为优势、林业工程为特色、多学科协调发展的高等学校。成立海南国际学院，是东北林业大学服务海南省“三区一中心”、锚定“一本三基四梁八柱”战略框架的重要举措。

海南国际学院是东北林业大学二级学院，也是重要的国际交流窗口与平台。学院依托海南省区位、资源、政策优势和东北林业大学智慧林业、生态学、信息产业等领域专业优势，发挥战略支点作用，助推中国特色自由贸易港建设。

东北林业大学将通过成立海南国际学院，一体化建设中外合作办学机构、中外合作办学项目、海外学习中心，加快国际化人才培养步伐。海南国际学院将建设国际联合研究院，打造高水平科研平台，汇聚国内外顶尖科研力量，建立跨学科、跨领域的科研团队，开展前沿科学研究。学院将以东北林业大学为依托，选派相关领域专家学者组成“发展智库”，服务海南绿色发展，为建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港贡献智慧、提供方案。

新西兰科学院院士、东北林业大学奥林联合研究院首席科学家安德鲁·罗伯森在揭牌仪式致辞中表示，海南国际学院的成立标志着东北林业大学在中外教育合作和国际交流合作方面迈出新步伐。海南国际学院将为师生提供更广阔的视野，助力国际科研合作取得丰硕成果。

东北林业大学党委书记张志坤表示：“海南国际学院将成为海南乃至全国教育界的一张崭新名片。东北林业大学将以建好建强海南国际学院为目标，打造国际化、开放式教育平台，为培养国际化人才、推进海南国际教育创新岛建设贡献力量，为海南建设国家生态文明试验区提供有力支撑。”

（记者李丽云 朱虹 通讯员孟姝轶）

(责编：郝孟佳、孙竞)