原标题：山东大学：塑造工程软件复合型人才

山东大学工程软件专业负责人孙怀凤为学生讲解无人机航空电磁设备原理。山东大学供图

近日，教育部发布了2024年普通高等学校本科专业目录，24种新专业纳入目录。其中，工程软件专业为新增审批本科专业，山东大学是全国首个设置工程软件专业的高校。

工程软件专业缘何设立，将培养什么样的人才？带着这些问题，记者来到山东大学进行采访。

涉及众多领域

“工程软件是服务于工程设计、分析、建造、管理、运维等各个环节的软件，可应用于土木、交通、机械、材料、能源、航空航天等领域。它是工程原理与软件技术交叉融合形成的，是推动数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业数字化智能化转型升级的核心动力。”山东大学土建与水利学院院长张庆松向记者介绍，工程软件专业既涉及工程基本原理、基础力学与数学知识，又包含程序设计、数据库原理、软件技术、人工智能等内容。

过去在土木、机械、航空航天、能源、材料等领域重要工程中，软件技术有力支撑了设计、运维、建造过程。当前，新一代信息技术与这些领域深度融合，催生新业态新模式，亟须进一步提升软件技术的创新和供给能力。

很多人经常混淆工程软件专业与软件工程专业。张庆松解释，软件工程的本质是软件，软件是其研究对象。软件工程专业使学生具备计算机软件的基础理论、基本知识和基本技能，以适应计算机应用学科的发展，特别是软件产业的发展，并可以用软件工程的理论、方法和技术来分析、设计和实现计算机软件系统。

而工程软件的本质是工程，它是工程原理的软件化，是复杂工程问题和解决方案的代码化、模型化和智能化表达，工程是其研究对象。工程软件专业以突破工程软件领域“卡脖子”问题、实现高水平科技自立自强为导向，强调工程技术与软件技术交叉融合，专注于开发和应用软件工具来解决工程问题。该专业旨在培养一批支撑国家新时代高质量工程技术发展、满足国家经济和社会发展急需的工程软件领域复合交叉型新工科人才，全面提升工程建设领域关键软件的技术创新和供给能力。

谈到工程软件应用场景，山东大学土建与水利学院副院长王培军教授说，土木机械领域中工程制图的计算机辅助设计，汽车、航空、材料、水电领域中工程分析的计算机辅助设计，公路、桥梁、建筑等领域中工程信息模型等，均是典型的工程软件应用场景。

培养基础雄厚

对山东大学来说，申报工程软件专业是长达20多年布局和努力的结果。

“山东大学十分重视工程软件专业建设，在20多年前就开始在工程软件方面积极探索。学校希望突破传统土木类专业瓶颈，结合计算机、软件等专业建设交叉融合学科。”王培军表示，多年前获批的城市地下空间工程专业课程体系包含了很多工程软件相关内容。学校经过多年的不懈努力和酝酿，于2023年向教育部正式提出申报工程软件专业，并于今年成功获批。

记者注意到，工程软件专业是山东大学土建与水利学院和齐鲁交通学院、软件学院、计算机科学与技术学院共建而成，具有明显“跨学科”特征。

工程软件专业申报成功后，山东大学将如何培养此类人才？

王培军表示，学校依托现有土木、交通、软件工程、计算机科学与技术等国家一流专业，在国家一流课程、规划教材等优质教学资源的基础上，规划新专业相关课程。在师资队伍方面，新专业教学工作由具有跨学科背景、教学经验和成果丰富的教师担任。在实践教学方面，学校依托现有国家级实验教学示范中心、国家级工程训练中心、省部级重点实验室等教学科研平台，与国内多家知名工程软件公司、工程技术公司、互联网企业共建校企合作与学生实习实践基地，创造更好的条件培养学生。

王培军表示，学校坚持“宽口径、厚基础、强实践、重创新”的人才培养理念，以前沿软件技术解决复杂工程问题为导向，培养“工程+软件”复合型人才，使其能够适应新一轮科技革命和产业变革。

就业前景广阔

工程软件除了具有计算机软件性质之外，还涉及大量工程技术与逻辑，科研人员需要具备数学、工程、计算机、软件等多领域知识。然而，随着社会对工程软件跨学科人才需求的增加，我国现有工程类专业和软件类专业培养方案无法与之相匹配。

在设置工程软件专业之初，山东大学组织了一场由多名院士、高校校长、软件公司总经理、全国工程勘探设计大师等国内知名学术专家与行业专家参加的专业建设论证会。

此次论证会就开设工程软件专业的必要性和紧迫性达成共识。“与会专家一致认为，目前行业内交叉人才十分紧缺，各大企业对人才的要求更高。比如对要在工程领域进行软件布局的公司来说，如果软件开发人员不具备工程背景，就需要有具备专业知识的人才将工程问题转化成软件问题。这容易造成信息丢失，影响产品开发的效率和质量。而在工程设计行业，工程问题越来越复杂，目前已有的很多工程设计软件解决的都是通用性、普遍性问题，在解决个性化问题方面有较大难度。这就需要同时掌握工程原理和软件技术的专业人才，对现有软件进行二次开发，或者开发新软件，以提高工程设计的进程和效率。”王培军说。

谈到学生未来的就业前景，王培军提到了两大领域，一是学生加入工程建设、航空航天、海洋、机械、材料、能源等领域的智能化数字部门，用软件解决工程领域具体问题；二是学生进入软件行业，从事软件开发、软件算法研究等，由于工程软件专业毕业生具有交叉学科背景，可以担任产品经理，规划公司的研发方向。

（记者 王延斌 通讯员 车慧卿）

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