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近距离体验南孔文化

本报记者 黄敬惟文/图
2024年05月29日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　观众在展览现场体验临写《论语》。

　　南宋建炎二年（1128年），孔子第48代嫡长孙、衍圣公孔端友和族长孔传率族人，奉孔子及丌官夫人楷木像、唐吴道子画先圣遗像等南渡，翌年被赐家衢州，敕建孔氏家庙。自此，孔氏大宗在衢州繁衍生息，衍圣弘道，至今已近九百春秋。这就是浙江省衢州市南孔文化的起源。

　　日前，“南孔今韵·衢州有礼——2024南孔文化北京交流周”活动在北京国家图书馆（国家典籍博物馆）举办。开幕现场以视频形式展示了孔氏南宗文献数据库的功能，《孔子博物馆藏孔府档案汇编·衢州孔氏卷》同时发布。

　　本次交流周活动包括“南孔今韵·衢州有礼——浙江衢州南孔文化主题展”和南孔文化北京交流周座谈会。浙江衢州南孔文化主题展充分展示了衢州独特的地理位置和得天独厚的文化资源，并展现了南孔文化从形成到成熟的完整历史图景，呈现了其精神内核、深厚底蕴和对外影响。

　　展品中有一件石碑，摹勒有孔氏族人南渡时从山东曲阜带走的画像。石碑上刻有“德配天地，道冠古今，删述六经，垂宪万世”16个字，背面还刻有诏建衢州孔氏家庙的示意图。衢州孔庙是全国仅有的两家孔氏家庙之一，它与山东曲阜的“北宗”相对，素有“南宗”之称。该庙始建于1253年，于1520年迁居现处，被孔氏称为“第二圣地”。

　　在展览现场，观众可以体验临写《论语》，更深入地感受中华优秀传统文化的魅力。此外，观众还可以登录孔氏南宗文献数据库，查阅历代关于南孔文化的43种文献的全文及书影，也可查询南孔宗谱。

(责编：李昉、孙竞)

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