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深圳便捷人才引进入户手续

2024年05月29日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社深圳电  （记者赵瑞希）近日，深圳人社、公安、发改等四部门联合推出的“人才引进入户一件事高效办”服务上线运行，实现人才引进入户全流程网上办理。首批服务适用于应届毕业生、留学回国人员群体，足不出户，最快半小时即可办理入户深圳手续。

据了解，外地人才入户深圳涉及人社部门“资格核准”、发改部门“入户指标申领”以及公安部门“户口迁移”等多项子业务。深圳人才引进入户流程已多次优化，此前应届毕业生线上取得入户资格后，需要往返原籍和深圳两地公安机关办理入户手续。2023年实施户口迁移“跨省通办”服务后，申请人无需返回原籍，但仍要携带材料前往公安机关办理。整个流程耗时至少一周以上。

此次推出“人才引进入户一件事高效办”，通过人才引进入户业务办理系统与全国户籍人口管理数据库对接共享，实现数据无缝有效调取。原线下户籍迁移业务由“群众跑腿”改为“数据跑路”，实现人才入户业务全流程网上办、实时办。

此次改革还同步简化信息采集，信息采集精简率达到20%以上。依托政务服务平台的统一身份认证和用户管理能力，各部门系统业务衔接增强，信息材料一次性采集提交，全流程、各部门共享复用。

(责编：李昉、孙竞)

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