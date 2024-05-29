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安徽归巢游子“唤醒”青山

2024年05月29日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　朱思逸（右一）在查看小龙虾垂钓项目情况。
　　新华社记者 傅天摄

　　露台沙发上摆满卡通玩偶，在黄绿相间的油菜花田中品尝手冲咖啡，远方天柱山的起伏轮廓清晰可见……位于安徽省潜山市痘姆乡鞔鼓村的南北咖啡店，是十里八乡居民都知道的网红店。

　　“一杯城市的‘潮流单品’融合了‘诗与远方’的乡愁滋味，适合各年龄段的尝鲜人群，迎来消费热潮是顺理成章的双赢。”95后南北咖啡主理人胡瑞告诉记者，这个不到100平方米的小店，今年3月开业以来的最高日销售额突破1万元，前期4万元的“轻投资”不到15天就已回本。

　　“村咖”是一种尝试，更是一个开端。青年人创业的空间价值正被放大，让老乡们的“田间事”有了集体亮相的舞台。

　　“种粮大户”的菜籽油和大米被包装成伴手礼即将摆上咖啡店的货架、吃上“流量饭”的村民们在周边新开了烧烤店和漂流项目作为副业增收……

　　美丽乡村的无限活力与潜力，正吸引诸多年轻“乡创客”归巢化身“兴农人”，赋予乡村农文旅融合“新的化学反应”，带动周边业态不断延伸。

　　立夏时节，潜山市梅城镇潘铺村“悦荷居度假庄园”内，碧波微漾，荷叶青青。三五成群的游客正围坐在池塘边，手持竹竿体验小龙虾垂钓。

　　不远处的草坪上，90后庄园负责人朱思逸正忙着和团队筹划即将“上新”的篝火晚宴招待方案。

　　“其实许多年轻人的内心里，都有一股想要建设家乡的热情和干劲。”两年前，从英国留学归来的朱思逸，面对家乡闲置多年的荒地，提出了开发“特色田园综合体”的创意。

　　推出千人研学课程、搭建露营烧烤区、新建室内游乐场、扩建亲子乐园……为了摆脱“只见青山”的审美疲劳，她和团队聚力打造集亲子娱乐、高端民宿、教育研学、蔬果采摘、婚礼承办等于一体的复合型农文旅景区。

　　“新模式一经推出就广受欢迎，‘五一’期间，每日客流量超1万人次。”她说，不断延伸叠加的消费链带动了周边40多户村民就业增收，还吸引了两位95后咖啡师慕名前来开店。

　　从“卖产品”“卖风景”到“卖体验”“卖创意”，乡村的“新新”向荣也被不少青年人记录在短视频中。

　　和刚从山里干活回来的老奶奶拉话、在展销会柜台前推介家乡美食、车间制作红薯干的机器转个不停……一支由4名95后组成的“想开文化”剪辑工作室，将乡音乡情和乡村特产通过短视频和直播搬上手机屏幕，唤起许多网友的“童年回忆”。

　　“我们并不单单是卖货，输出家乡的生活方式才高级，才有留给村民们的溢价空间。”透过直播间的玻璃窗，“想开文化”负责人吴品娇指着三排满当当的货架说，手工红薯角、芝麻糖、瓜蒌籽等皖南3个山村的20多种土特产销量在今年都创下新纪录，目前每次直播有近万元收益。

　　“原本以为回来是守着一座山，后来发现，我拥有了一个大展身手的新世界。”吴品娇说。

　　放眼安徽全省，乡村业态的“新潮”、游子归来的热潮愈发涌现。

　　黄山市大力推进“四乡工程”“迎客松英才计划”，培育旅游管家、乡村推介官、乡村设计师、乡村运营师，2000多名“乡创客”“土专家”“田秀才”在乡村大显身手；芜湖市提出将培育不少于100名青年“乡村CEO”、凝聚不少于1000名青年“乡村千里马”、服务不少于10000名青年“乡村体验官”……

　　安徽省人社厅相关负责人表示，近年来，安徽省大力实施“人才安徽行”系列活动，创新推进“家门口”就业三年行动和创业安徽建设，着力在好风景里布局好经济、搭建大舞台、创设新工位，不断把生态环境、就业环境、人才环境优势转化为对青年人才的强磁场。

　　（据新华社电 记者马欣然、赵金正、傅天）

(责编：李昉、孙竞)

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