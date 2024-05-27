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2024中关村“教育+科技”创新周开幕

2024年05月27日12:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月27日电 （记者孙竞）25日，2024中关村“教育+科技”创新周在中关村互联网教育创新中心开幕。本届活动以“数智赋能更好的教育”为主题，探讨人工智能技术深入教育教学和管理全过程、全环节的新思路、新模式、新场景，助力教育高质量发展。

中国教育科学研究院副院长于发友指出，人工智能、大数据、云计算赋能教育教学改革方兴未艾，正在塑造现有的教育生态体系。针对数字教育的应用实践，要统筹做好区域和学校数字教育发展的顶层设计，大力提升教师的数字素养和操作技能，持续提高数字技术助学助教效能，鼓励师生共研共建数字教育平台，同时关注师生个人信息安全，确保数字教育平台可信、可靠。

中国教育发展战略学会常务副会长韩民指出，人工智能等技术的迅猛发展为教育创新发展提供了无限的可能，也给教育变革提出了诸多新的挑战。教育不能仅停留在知识与技能的传授，要更注重学生的科学素养、思维能力、创新能力以及道德培养。

“人工智能的发展让我们处于一个知识开放的时代，把握好人在知识与能力方面的独特性至关重要。教育是一个知识转化的过程，一切有利于学生成长成熟的活动都可视为教育活动。”北京大学原校长，北京大学未来教育管理研究中心主任林建华谈到，立足人工智能时代，应打开学科、学习和学校的边界，充分利用社会的教育资源，让学生在实际体验中增强学习默会的知识和能力，从而释放内在潜力，实现教育的根本目的，回归教育的本质。

北京师范大学智慧学习研究院院长，互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心主任黄荣怀提醒，生成式人工智能的出现可能使旧有教育体系发生整体颠覆，引发教育不平等、应用缺失等潜在风险。他认为，迈向智能时代，教育将形成众创共享的知识观、智联建构的学习观、融通开放的课程观、人机协同的教学观，要着力提升师生在智能时代的胜任力，探索实践数字教学法，合规有序地开展人机协同教学。

“教育正快速走向数智时代，拔尖创新人才的培养理念正在被深刻影响。”北京一零一中党委书记、校长熊永昌表示，从学校层面来讲，应主动适应科技创新趋势，着力培养人工智能拔尖创新人才，探索人工智能研究领域与学校基础课程的融合互通，以人工智能技术辅助教学，构建智慧教学生态体系，为学生全面而有个性的发展提供数字化教育环境，为发展新质生产力作出更大贡献。

据悉，中关村“教育+科技”创新周至今已连续举办十年，聚焦教育与科技领域的要素融合，立足教育、科技、人才一体化发展的时代需要，持续服务行业发展，赋能教育创新。本届创新周活动由北京市海淀区人民政府主办，中关村互联网教育创新中心承办，将持续到6月2日。

(责编：李依环、熊旭)

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